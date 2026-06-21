Το Mythos της Anthropic φέρεται να «έσπασε» απόρρητα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ μέσα σε ώρες
Το Mythos της Anthropic φέρεται να «έσπασε» απόρρητα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ μέσα σε ώρες
Ισχυρισμοί για τις δυνατότητες του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν ανησυχία για το μέλλον των κυβερνοεπιθέσεων και την προστασία κρίσιμων υποδομών
Έντονο προβληματισμό στον χώρο της κυβερνοασφάλειας προκαλούν αναφορές σχετικά με τις δυνατότητες του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Anthropic το οποίο φέρεται να κατάφερε να διεισδύσει σε ιδιαίτερα προστατευμένα πληροφοριακά συστήματα μέσα σε λίγες ώρες.
Σύμφωνα με ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει σε τεχνολογικούς και κύκλους ασφαλείας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να παραβίασε σχεδόν όλα τα απόρρητα πληροφοριακά συστήματα της NSA (Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ) σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών και όχι εβδομάδων.
Οι αναφορές αυτές, αποδίδονται στον επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στον Economist ότι το μοντέλο «εισέβαλε σε σχεδόν όλα τα απόρρητα συστήματά μας, όχι σε εβδομάδες, αλλά σε ώρες».
Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλεία με δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού ευπαθειών και εκμετάλλευσης αδυναμιών ακόμη και σε δίκτυα υψηλής προστασίας.
Η ανησυχία ενισχύεται από τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον κίνδυνο τα προηγμένα συστήματα να χρησιμοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας.
Το Mythos είναι ένα νέο, πολύ ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, της εταιρείας που δημιούργησε το Claude AI. Σε αντίθεση με ένα απλό chatbot, έχει σχεδιαστεί για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η ανάλυση κώδικα και ο εντοπισμός προβλημάτων σε συστήματα υπολογιστών.
Το ενδιαφέρον γύρω από το Mythos έχει να κάνει κυρίως με την κυβερνοασφάλεια. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή μπορεί να βοηθήσει ειδικούς να βρίσκουν αδυναμίες σε δίκτυα και προγράμματα, πριν τις εκμεταλλευτούν χάκερ.
Ωστόσο, η ίδια δυνατότητα προκαλεί ανησυχίες, καθώς ένα τόσο ισχυρό εργαλείο θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί και για κακόβουλες επιθέσεις. Για αυτό η Anthropic το δοκιμάζει με περιορισμένη πρόσβαση και όχι ως ένα απλό δημόσιο εργαλείο.
Με απλά λόγια, το Mythos είναι ένας «ψηφιακός ειδικός ασφαλείας» με πολύ μεγάλες δυνατότητες, που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτήματα για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει σε τεχνολογικούς και κύκλους ασφαλείας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να παραβίασε σχεδόν όλα τα απόρρητα πληροφοριακά συστήματα της NSA (Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ) σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών και όχι εβδομάδων.
Οι αναφορές αυτές, αποδίδονται στον επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στον Economist ότι το μοντέλο «εισέβαλε σε σχεδόν όλα τα απόρρητα συστήματά μας, όχι σε εβδομάδες, αλλά σε ώρες».
BREAKING: The NSA confirms Mythos “broke into almost all of our classified systems, not in weeks, but in hours”— Polymarket (@Polymarket) June 21, 2026
Η ανησυχία ενισχύεται από τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον κίνδυνο τα προηγμένα συστήματα να χρησιμοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας.
Το Mythos είναι ένα νέο, πολύ ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, της εταιρείας που δημιούργησε το Claude AI. Σε αντίθεση με ένα απλό chatbot, έχει σχεδιαστεί για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η ανάλυση κώδικα και ο εντοπισμός προβλημάτων σε συστήματα υπολογιστών.
Τι είναι το Mythos της Anthropic
Το ενδιαφέρον γύρω από το Mythos έχει να κάνει κυρίως με την κυβερνοασφάλεια. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή μπορεί να βοηθήσει ειδικούς να βρίσκουν αδυναμίες σε δίκτυα και προγράμματα, πριν τις εκμεταλλευτούν χάκερ.
Ωστόσο, η ίδια δυνατότητα προκαλεί ανησυχίες, καθώς ένα τόσο ισχυρό εργαλείο θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί και για κακόβουλες επιθέσεις. Για αυτό η Anthropic το δοκιμάζει με περιορισμένη πρόσβαση και όχι ως ένα απλό δημόσιο εργαλείο.
Με απλά λόγια, το Mythos είναι ένας «ψηφιακός ειδικός ασφαλείας» με πολύ μεγάλες δυνατότητες, που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτήματα για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη.
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