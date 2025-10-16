Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Επέκταση του προγράμματος Erasmus σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής επιθυμεί η ΕΕ
Η ένταξη φοιτητών από μεσογειακές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ είναι μέρος του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο» - Αίγυπτος, Ισραήλ, Μαρόκο και Παλαιστίνη μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εντάξει φοιτητές από μεσογειακές χώρες στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus, έγινε γνωστό την Πέμπτη.
Η ένταξη φοιτητών από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που δεν ανήκουν στην ΕΕ είναι μέρος του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, αναφέρει το Politico. Το Σύμφωνο περιλαμβάνει και πρόταση για διπλασιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περιοχή στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι χώρες στις οποίες θα διευρυνθεί το Erasmus είναι η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Ιορδανία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Λιβύη, το Μαρόκο, η Παλαιστίνη, η Συρία και η Τυνησία.
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύμφωνο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα από την υποστήριξη δικτύων 5G έως προγράμματα που εστιάζουν στη νεολαία και σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες συνδέσεις με υποβρύχια καλώδια.
Από την πλευρά της η Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα, δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στη «σύνδεση των νέων» και στη διεύρυνση των προγραμμάτων Erasmus Plus και Horizon Europe.
Όσον αφορά τη μετανάστευση, η Σούικα την χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη κοινή πρόκληση» και «κοινή ευκαιρία» για τις δύο πλευρές.
