Επέκταση του προγράμματος Erasmus σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής επιθυμεί η ΕΕ

Η ένταξη φοιτητών από μεσογειακές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ είναι μέρος του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο» - Αίγυπτος, Ισραήλ, Μαρόκο και Παλαιστίνη μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο