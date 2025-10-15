Άλλες δύο σορούς ομήρων παραδίδει απόψε η Χαμάς στο Ισραήλ

Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Απομένει η παράδοση των λειψάνων 21 ομήρων προς το Ισραήλ - «Επικίνδυνο το παιχνίδι της Χαμάς» με τις καθυστερήσεις, λέμε από το Τελ Αβίβ
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 22:00 απόψε (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.
Τα πτώματα θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.
Χθες, Τρίτη, είχαν παραδοθεί τέσσερις σοροί, από τις οποίες η μία αποδείχτηκε ότι ανήκε σε Παλαιστίνιο.
Απομένει η παράδοση 21 σορών ομήρων προς το Ισραήλ, οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί όλες μαζί.
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, οι μεσολαβητές ενημέρωσαν σήμερα τη Χαμάς ότι «η υπομονή του Ισραήλ εξαντλείται», καθώς συνεχίζει να καθυστερεί την επιστροφή των νεκρών ομήρων.
Ισραηλινές πηγές αναφέρουν στο ισραηλινό Κανάλι 12: «Γνωρίζουμε ακριβώς πόσους ομήρους μπορεί να απελευθερώσει η Χαμάς και αν έχει πρόσβαση στα πτώματα. Το κάναμε σαφές στους μεσολαβητές ότι η Χαμάς παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι».
Αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει την πολιτική ηγεσία ότι η διαδικασία επιστροφής των νεκρών ομήρων μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Άλλοι εκτιμούν ότι είναι πιθανό το Ισραήλ να μην είναι σε θέση να ανακτήσει όλα τα πτώματα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η πολυεθνική ομάδα δράσης που πρόκειται να συσταθεί για τον εντοπισμό των πτωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, των οποίων η θέση είναι άγνωστη.
Το τέταρτο πτώμα που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες ανήκει σε Παλαιστίνιο από τη Δυτική Όχθη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε χρησιμοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό ως ανθρώπινη ασπίδα στη Λωρίδα της Γάζας.
Επισήμως, το Ισραήλ δήλωσε ότι το πτώμα που επέστρεψε στο Ισραήλ δεν ανήκε σε όμηρο.
Πηγή που επικαλείται το Al Jazeera ισχυρίζεται ότι η Χαμάς επέστρεψε το πτώμα Ισραηλινού στρατιώτη που είχε αιχμαλωτιστεί στη Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας τον Μάιο του 2024.
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan αναφέρει, χωρίς να αναφέρει πηγές, ότι ο άνδρας του οποίου η σορός επιστράφηκε «συνεργαζόταν με τις δυνάμεις ασφαλείας στην αναζήτηση υπόγειων τούνελ» και «σκοτώθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς πριν από ενάμιση χρόνο».
Μέσα στον πόλεμο ήταν συνηθισμένη — αλλά επίσημα απαγορευμένη — η πρακτική των Ισραηλινών στρατιωτών να στέλνουν κρατούμενους Παλαιστινίους να ψάχνουν κτίρια και τούνελ.
«Εξαντλείται η υπομονή»
