Έρευνα στο Ισραήλ για μία από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς: Πιθανότατα δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο
Έρευνα στο Ισραήλ για μία από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς: Πιθανότατα δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο

Οι άλλες τρεις σοροί έχουν ταυτοποιηθεί ως των Uriel Baruch, Tamir Nimrodi και Eitan Levy

Οι άλλες τρεις σοροί έχουν ταυτοποιηθεί ως των Uriel Baruch, Tamir Nimrodi και Eitan Levy
Η Χαμάς παρέδωσε χθες βράδυ σε ειδική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού τις σορούς ακόμη τεσσάρων ομήρων που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αφού επιβεβαίωσαν πως παρελήφθησαν ξεκίνησαν το έργο της ταυτοποιήσης.



Σήμερα ωστόσο ανέφεραν ότι η μία από τις τέσσερις σορούς πιθανότατα δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, κάτι που ακόμα ωστόσο ερευνάται.

Οι άλλες τρεις σοροί έχουν ταυτοποιηθεί ως των Uriel Baruch, Tamir Nimrodi και Eitan Levy.


