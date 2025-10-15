Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Έρευνα στο Ισραήλ για μία από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς: Πιθανότατα δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο
Η Χαμάς παρέδωσε χθες βράδυ σε ειδική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού τις σορούς ακόμη τεσσάρων ομήρων που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.
Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αφού επιβεβαίωσαν πως παρελήφθησαν ξεκίνησαν το έργο της ταυτοποιήσης.
Σήμερα ωστόσο ανέφεραν ότι η μία από τις τέσσερις σορούς πιθανότατα δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, κάτι που ακόμα ωστόσο ερευνάται.
Οι άλλες τρεις σοροί έχουν ταυτοποιηθεί ως των Uriel Baruch, Tamir Nimrodi και Eitan Levy.
🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025
