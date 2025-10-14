Απογοητευμένος από Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ισπανία ο Τραμπ – «Αν χάσει ο Μιλέι θα κόψουμε τη βοήθεια στην Αργεντινή»
Ντόναλντ Τραμπ Χαβιέρ Μιλέι Αργεντινή Βλαντιμίρ Πούτιν

Η υποστήριξή μας στη χώρα συνδέεται με αυτόν που θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Από την αισιοδοξία από τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για το μέλλον της Μέσης Ανατολής, στη δυσαρέσκεια πέρασε μέσα σε μία ημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο όπου υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και υποστήριξε: «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Αλλά και για τις σινοαμερικανικές σχέσεις είχε τις επιφυλάξεις του.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι, έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε.

Άλλος στόχος του, η Ισπανία και η απόφασή της να μην αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, όπως ζήτησαν οι ΗΠΑ από τα άλλα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Τραμπ όχι μόνο μίλησε για ασέβεια, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή εμπορικών κυρώσεων ακόμη και δασμών.

Κλείσιμο
«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το ποσοστό στο 5%… οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε στους δημοσιογράφους.

Καθόλου περίεργο που ούτε για τη χώρα του καλεσμένου του είχε να πει κάτι καλό.

«Η υποστήριξή στην Αργεντινή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών», εννοώντας τις βουλευτικές που θα κρίνουν το μέλλον της θητείας του Μιλέι.

«Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και τόνισε ότι σε περίπτωση νίκης των Σοσιαλιστών, «θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε».

Εάν αυτός, είπε εννοώντας τον Μιλέι, «χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή».

Ο Τραμπ επέκρινε ακόμη τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.

