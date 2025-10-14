Απογοητευμένος από Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ισπανία ο Τραμπ – «Αν χάσει ο Μιλέι θα κόψουμε τη βοήθεια στην Αργεντινή»
Η υποστήριξή μας στη χώρα συνδέεται με αυτόν που θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Στις δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο όπου υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και υποστήριξε: «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».
Trump on Putin: "I don't know why he continues with this war. […] He lost 1.5 million soldiers, in terms of wounded. […] You know, they have long lines waiting for gasoline in Russia right now. His economy is going to collapse. […] He just doesn’t want to end this war." pic.twitter.com/CyguSGfNu0— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025
«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι, έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε.
PRESIDENT TRUMP: "I have a great relationship with President XI, but sometimes he gets testy because China likes to take advantage of people, and they can't take advantage of us." pic.twitter.com/EHMx2GAhR6— Fox News (@FoxNews) October 14, 2025
«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το ποσοστό στο 5%… οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε στους δημοσιογράφους.
🇪🇸🇺🇸 Trump said he is "very unhappy with Spain" and is considering "punishing" the country with tariffs for refusing to raise its defense spending to 5%.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025
He also noted that, despite benefiting from NATO protection, Spain is acting poorly toward the alliance. pic.twitter.com/ZEJtI4feVj
«Η υποστήριξή στην Αργεντινή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών», εννοώντας τις βουλευτικές που θα κρίνουν το μέλλον της θητείας του Μιλέι.
Εάν αυτός, είπε εννοώντας τον Μιλέι, «χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή».
Ο Τραμπ επέκρινε ακόμη τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.
