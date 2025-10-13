Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων
Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Μέσα σε πανηγυρικό και συναισθηματικά έντονα φορτισμένο κλίμα έγινε η παράδοση των 20 ομήρων, που επέζησαν από τη μακρά δοκιμασία

Η ώρα που περίμεναν δεκάδες οικογένειες στο Ισραήλ για την επανένωση με τους δικούς τους που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και ήταν όμηροι για πάνω από δύο χρόνια έφτασε νωρίς τη Δευτέρα.

Είτε είχαν τη χαρά να τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, είτε τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στη σορό του αγαπημένου τους προσώπου, για τους Ισραηλινούς ήταν μία ημέρα πολύ έντονα φορτισμένη.

Από νωρίς το πρωί, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και για ευνόητους λόγους μακριά από κάμερες, άρχισε η παράδοση των 20 ομήρων από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς.

Μετά τη μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, είχαν την ευκαιρία να τους δουν οι οικογένειές τους.

Οι 20 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι ακόλουθοι:

Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης

Εδώ μιλά με τη μητέρα του:

Οι γονείς του παρακολουθούν την επιστροφή του παιδιού τους:

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24, απήχθη από το φεστιβάλ Nova

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Ματάν Ζανγκάουκερ, 25, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ


Σεγκέβ Κάλφον, 27, απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Νιμρόντ Κοέν, 20, δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ

Οι πρώτες φωτογραφίες του Κοέν:

Αριέλ Κούνιο, 28, και Νταβίντ Κούνιο, 35, αδέλφια που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ.

Οι πρώτες φωτογραφίες των αδελφών Κούνιο:


Μπαρ Κούπερσταϊν, 23, φρουρός ασφαλείας στο Nova

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Όμρι Μιράν, 48, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ

Αγκαλιά με τη σύζυγό του Λισέι απαθανατίστηκε ο Μιράν λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς. 

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων
Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Λίγες ώρες αργότερα, είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά με τα παιδιά του.

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Εϊτάν Μορ, 25. φρουρός ασφαλείας στο Nova

Η μητέρα του είπε ότι φαινόταν «λεπτός και χλωμός, αλλά χαμογελούσε» και πρόσθεσε «είναι μια μοναδική στιγμή, σαν δεύτερη γέννηση».

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Εδώ με τους γονείς του:

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28, δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς



Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Ελκάνα Μποχμπότ, 36, απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova


Ρομ Μπρασλάβσκι, 21, φρουρός ασφαλείας στο Nova


Εβιάταρ Νταβίντ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova


Αβινατάν Ορ, 32, απήχθη στο φεστιβάλ Nova


Φαίνεται αισθητά αδυνατισμένος και φοράει παραστρατιωτική στολή που η Χαμάς ανάγκασε και άλλους απελευθερωμένους ομήρους να φορούν κατά την απελευθέρωσή τους.

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Εδώ με τη σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι η οποία είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε έπειτα από εννέα μήνες ομηρίας

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Αλόν Όχελ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων


Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25, είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova

Μαξίμ Χέρκιν, 37, είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία

Εϊτάν Χορν, 38, απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ






