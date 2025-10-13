Στο σπίτι τους έπειτα από 738 ημέρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων
Μέσα σε πανηγυρικό και συναισθηματικά έντονα φορτισμένο κλίμα έγινε η παράδοση των 20 ομήρων, που επέζησαν από τη μακρά δοκιμασία
Είτε είχαν τη χαρά να τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, είτε τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στη σορό του αγαπημένου τους προσώπου, για τους Ισραηλινούς ήταν μία ημέρα πολύ έντονα φορτισμένη.
Από νωρίς το πρωί, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και για ευνόητους λόγους μακριά από κάμερες, άρχισε η παράδοση των 20 ομήρων από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς.
Μετά τη μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, είχαν την ευκαιρία να τους δουν οι οικογένειές τους.
Οι 20 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι ακόλουθοι:
Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης
Εδώ μιλά με τη μητέρα του:
Einav Tsangauker talks with her son, Matan, for the first time in 738 days, as he is brought back from the Gaza Strip, where he was held hostage by Hamas. pic.twitter.com/2jkMuHRl9J— Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) October 13, 2025
The family of Matan Angrest watch their son returned to Israel after two years in Hamas captivity. ❤️ pic.twitter.com/28nRSCJgrE— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 13, 2025
Ματάν Ζανγκάουκερ, 25, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ
The mother of Israeli hostage Matan Zangauker held a video chat with her son for the first time in over two years as he was about to be released from Hamas captivity in Gaza telling him, the 'war is over' and he is coming home https://t.co/0OWiwtiXHn pic.twitter.com/isL2e4wND3— Reuters (@Reuters) October 13, 2025
Σεγκέβ Κάλφον, 27, απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova
Released Israeli hostage Matan Zangauker was reunited with his mother Einav Zangauker after 738 days in captivity after Hamas freed the last 20 surviving Israeli hostages under a US-brokered Gaza ceasefire deal https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/UIA3zpFS6R— Reuters (@Reuters) October 13, 2025
Νιμρόντ Κοέν, 20, δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ
Οι πρώτες φωτογραφίες του Κοέν:
Nimrod Cohen’s friends react as they see his photo from the FaceTime call. pic.twitter.com/v1uD2fRG2V— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) October 13, 2025
Οι πρώτες φωτογραφίες των αδελφών Κούνιο:
Μπαρ Κούπερσταϊν, 23, φρουρός ασφαλείας στο Nova
בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb— גלצ (@GLZRadio) October 13, 2025
Όμρι Μιράν, 48, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ
Αγκαλιά με τη σύζυγό του Λισέι απαθανατίστηκε ο Μιράν λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς.
Λίγες ώρες αργότερα, είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά με τα παιδιά του.
Εϊτάν Μορ, 25. φρουρός ασφαλείας στο Nova
Η μητέρα του είπε ότι φαινόταν «λεπτός και χλωμός, αλλά χαμογελούσε» και πρόσθεσε «είναι μια μοναδική στιγμή, σαν δεύτερη γέννηση».
Εδώ με τους γονείς του:
*הודעה ממשפחתו של איתן מור ששוחרר כעת אחרי שנתיים במרתפי החמאס:*— פורום תקווה (@forum_tikva) October 13, 2025
"זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו" (תהלים קיח, כד).
בשבח והודיה להקב"ה אנו שמחים להודיע שאיתן שלנו בבית!
איתן אהוב שלנו כמה חיכינו לך, כמה חיכינו לראות אותך סוף סוף אחרי שנתיים.
ראינו אותך בפעם האחרונה היום,… pic.twitter.com/IgS5Spmgjv
Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱— Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025
📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN
Ελκάνα Μποχμπότ, 36, απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova
ראמי אבא ואמא בדרך!!!! pic.twitter.com/odqOj13a6k— Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 13, 2025
Ρομ Μπρασλάβσκι, 21, φρουρός ασφαλείας στο Nova
Rom Braslavski’s mother celebrates as she’s able to speak with her son for the first time in 2 years pic.twitter.com/gdQT1J4FqX— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025
Εβιάταρ Νταβίντ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Rom Braslavski has returned. Such an emotional moment after seeing the pain he endured in captivity. pic.twitter.com/AX4dGI3Xga— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025
Αβινατάν Ορ, 32, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Φαίνεται αισθητά αδυνατισμένος και φοράει παραστρατιωτική στολή που η Χαμάς ανάγκασε και άλλους απελευθερωμένους ομήρους να φορούν κατά την απελευθέρωσή τους.
First look at Avinatan Or in Israeli territory.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025
📸 IDF pic.twitter.com/1LFpSZOgjD
Εδώ με τη σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι η οποία είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε έπειτα από εννέα μήνες ομηρίας
Αλόν Όχελ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Alon Ohel with the IDF— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025
Photo credit: IDF pic.twitter.com/H2COZZHc52
Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25, είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova
🇮🇱 Released hostage Yosef Haim Ohana reunites with his father, who breaks down in tears of joy. pic.twitter.com/29jITf6zDc— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025
Truly special my moments today 💙— Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 13, 2025
Yosef-Haim Ohana with his family: pic.twitter.com/fdtQg3bfZt
First image of Maxim Herkinl, finally free and with the IDF after two years in Hamas captivity in Gaza. Maxim, we have been waiting for you.— StandWithUs (@StandWithUs) October 13, 2025
Credit: IDF pic.twitter.com/1xXjB71Hy9
Maxim Herkin reunited with his mother after two long years ❤️— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025
He’s frail and pale, just skin and bones, but it’s finally over. He’s safe now, and he will be okay. pic.twitter.com/mwoNWotZm6
Eitan Horn, a survivor of more than two years in Hamas captivity in Gaza, aboard an IDF helicopter on his way to a hospital in Israel to begin his recovery, undergo further assessment, and reunite with more loved ones.— StandWithUs (@StandWithUs) October 13, 2025
He writes on the whiteboard:
“Until the last hostage!”… pic.twitter.com/a7iP5xif9k
Eitan Horn is reunited with his brothers 💛 pic.twitter.com/yw6IGDp7FP— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025
