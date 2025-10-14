Αλυσοδεμένοι στα τούνελ, βασανιστήρια και απομόνωση: Οι πρώην όμηροι της Χαμάς αποκαλύπτουν τη φρίκη της αιχμαλωσίας

Η μητέρα του περιέγραψε ότι ο γιος της υπέστη «τους πρώτους μήνες, όταν θεωρούνταν στρατιώτης». Ο Ματάν, όπως είπε, έχει εφιάλτες με εικόνες από τον ξυλοδαρμό, την απαγωγή και την κακοποίηση που υπέστη. «Έχει περάσει πολλά. Αλλά είναι εδώ και θα επικεντρωθούμε στα θετικά». «Ήταν στα τούνελ για πολύ καιρό, μιλώντας για σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό, αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το τούνελ, τοίχους που έπεφταν κοντά τους».Ο Αβινάταν Ορ κρατούνταν σε στρατόπεδο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, όπου οι απαγωγείς τον άφησαν να λιμοκτονήσει. Σύμφωνα με την αρχική ιατρική αναφορά, έχασε έως και. Ήταν εντελώς απομονωμένος από τους υπόλοιπους ομήρους και δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τα γεγονότα στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς.Ο πατέρας του Εβιάταρ Νταβίντ δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ότι ο γιος του υπέστη τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση, ενώ χωρίστηκε από τον συγκρατούμενό του, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, πριν από δύο μήνες.Ο Αλόν Οχέλ, από την πλευρά του, έμεινε αλυσοδεμένος στο ίδιο τούνελ σχεδόν ολόκληρα τα δύο χρόνια της κράτησής του. Μετακινήθηκε μόλις πριν από 40 ημέρες σε άλλη τοποθεσία, έπειτα από πολύωρη πορεία προς το κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Οι IDF ανέφεραν ότι η μετακίνηση αυτή έγινε με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα για να εμποδίσουν τον στρατό να καταλάβει την πόλη.