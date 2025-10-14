Με εντυπωσιακή διπλή προσθαλάσσωση το Starship του Έλον Μασκ ολοκλήρωσε τη νέα του δοκιμή - Δείτε βίντεο

Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 11η και τελευταία δοκιμαστική πτήση της έκδοσης V2 του Starship, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη, ακόμη μεγαλύτερη γενιά πυραύλων