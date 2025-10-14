Με εντυπωσιακή διπλή προσθαλάσσωση το Starship του Έλον Μασκ ολοκλήρωσε τη νέα του δοκιμή - Δείτε βίντεο
Με εντυπωσιακή διπλή προσθαλάσσωση το Starship του Έλον Μασκ ολοκλήρωσε τη νέα του δοκιμή - Δείτε βίντεο

Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 11η και τελευταία δοκιμαστική πτήση της έκδοσης V2 του Starship, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη, ακόμη μεγαλύτερη γενιά πυραύλων

Με εντυπωσιακή διπλή προσθαλάσσωση το Starship του Έλον Μασκ ολοκλήρωσε τη νέα του δοκιμή - Δείτε βίντεο
Η SpaceX πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο στο φιλόδοξο διαστημικό της πρόγραμμα: Ο πύραυλος Starship πραγματοποίησε τα ξημερώματα με απόλυτη επιτυχία την 11η δοκιμαστική πτήση του στις από τη Starbase στο Τέξας. Πρόκειται για την τελευταία πτήση της δεύτερης έκδοσης του πυραύλου (V2), πριν τη μετάβαση στο νέο, ακόμη πιο προηγμένο Starship V3.

Το Starship απογειώθηκε στις 2:23 π.μ. ώρα Ελλάδος και εκτέλεσε με ακρίβεια όλα τα στάδια της αποστολής: Ο διαχωρισμός με τον πύραυλο Super Heavy έγινε με επιτυχία, ενώ και τα δύο μέρη (πύραυλος και διαστημόπλοιο Starship) πραγματοποίησαν προσθαλασσώσεις -ο πρώτος στον Κόλπο του Μεξικού και ο δεύτερος στον Ινδικό Ωκεανό.

Η αποστολή περιλάμβανε επανεκκίνηση κινητήρα στο διάστημα, που αποτελεί κρίσιμο τεστ για μελλοντικά ταξίδια προς τη Σελήνη και τον Άρη, καθώς και την δοκιμαστική απελευθέρωση οκτώ δορυφόρων Starlink.

Παράλληλα, η SpaceX δοκίμασε νέα στρατηγική καθόδου για τον Super Heavy, με 13 κινητήρες να αναλαμβάνουν το καθήκον του φρεναρίσματος και 5 για την τελική φάση, πριν την προσθαλάσσωση, προσθέτοντας ασφάλεια για τις επόμενες εκδόσεις.

Ο Έλον Μασκ παρακολούθησε την πτήση από τη Starbase, χαρακτηρίζοντάς τη «μια άμεση και συγκινητική εμπειρία».

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι η εξέδρα εκτόξευσης Pad 1 στη Starbase θα αναβαθμιστεί πλήρως για να υποστηρίξει το Starship V3, το οποίο θα έχει ύψος 124,4 μέτρων και 42 κινητήρες Raptor, τρεις περισσότερους από την τρέχουσα έκδοση.

Το Starship σχεδιάζεται ως πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό σύστημα ικανό να μεταφέρει έως 150 τόνους φορτίου σε τροχιά. Η NASA έχει ήδη επιλέξει το όχημα ως σεληνιακό όχημα για το πρόγραμμα Artemis 3, που στοχεύει να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη το 2027.

Η επιτυχία της πτήσης 11 (δεύτερη στη σειρά, μετά την επιτυχία της 10ης πτήσης) σηματοδοτεί την αξιοπιστία του Starship V2, που κατακτήηθηκε έπειτα από πολλές δυσκολίες και εντυπωσιακές καταστροφές.

