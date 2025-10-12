H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Συνελήφθη νεαρός στο Βατικανό που ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, δείτε βίντεο
Ο νεαρός άνδρας παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανέβηκε τα σκαλιά και προχώρησε στην ασεβή πράξη
Απίστευτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας προχώρησε σε πράξη ασέβειας λίγα μόλις μέτρα από το περίφημο Baldacchino του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι.
Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο δράστης κατάφερε να ανέβει στο βωμό της εξομολόγησης, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να ουρήσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα εκατοντάδων επισκεπτών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στον ναό.
Το περιστατικό, που συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (10/10), αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Il Tempo. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νεαρός άνδρας παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα που περιβάλλει τον βωμό κάτω από τον εμβληματικό θόλο, ανέβηκε βιαστικά τα σκαλιά και, με προκλητική στάση, προχώρησε στην ασεβή πράξη.
Η ασφάλεια της Βασιλικής αντέδρασε άμεσα: καραμπινιέροι που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και τον συνέλαβαν επί τόπου, απομακρύνοντάς τον από τον ιερό χώρο.
Σύμφωνα με την Il Tempo, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ενημερώθηκε για το περιστατικό και φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για την προσβολή σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Καθολικής Εκκλησίας.
🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.— 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025
Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.
Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1
Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe
