Δήλωση Μπλερ μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ και Νετανιάχου για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο το σχέδιο, θα φέρει ανακούφιση
ΚΟΣΜΟΣ
Τόνι Μπλερ Γάζα Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Μπλερ στάθηκε ιδιαίτερα στη διάθεση του Τραμπ να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης - «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ήταν το μοναδικό όνομα που ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως μέλος του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» (Board of Peace), το οποίο θα επιβλέψει τη διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο», ο Μπλερ εξέδωσε γραπτή δήλωση, στην οποία χαιρέτισε την αμερικανική πρωτοβουλία: «Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο, το οποίο, αν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα φωτεινότερο και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Συνεχίζοντας, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών τόνισε: «Μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και οδύνης και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του».

Ο Μπλερ στάθηκε ιδιαίτερα στη διάθεση του Τραμπ να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης: «Η προθυμία του να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης για να επιβλέψει τη νέα Γάζα αποτελεί τεράστιο μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της Γάζας, στη δυνατότητα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη και στη δυναμική για μια ευρύτερη περιφερειακή και παγκόσμια συμμαχία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις του εξτρεμισμού και να προαχθεί η ειρήνη και η ευημερία μεταξύ των εθνών».

