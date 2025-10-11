Αυτοκτονία Λίαμ Πέιν: Ο σερβιτόρος που πέρασε τη νύχτα μαζί του, τα ναρκωτικά και τα «ύποπτα» χρήματα
Αυτοκτονία Λίαμ Πέιν: Ο σερβιτόρος που πέρασε τη νύχτα μαζί του, τα ναρκωτικά και τα «ύποπτα» χρήματα
Ο νεαρός Παΐς περιγράφει μια ταραγμένη νύχτα γεμάτη αλκοόλ και συναισθηματικές μεταπτώσεις, ενώ οι αρχές διερευνούν αν τα μεγάλα ποσά στον λογαριασμό του συνδέονται με τον θάνατο του Πέιν
Ένα χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης. Ο 31χρονος τραγουδιστής των One Direction έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες, ύστερα από ένα βράδυ που πέρασε με τον 25χρονο σερβιτόρο Μπράιαν Ναουέλ Παΐς.
Ο Παΐς, που βρίσκεται προφυλακισμένος, κατηγορείται ότι είναι εκείνος που προμήθευσε τον τραγουδιστή με ναρκωτικά λίγες ώρες πριν τον θάνατό του. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να περάσει τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει πως είναι αθώος και ότι απλώς βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
Η γνωριμία των δύο ανδρών ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου, στο πολυτελές εστιατόριο Cabana Las Lilas στην περιοχή Puerto Madero, όπου ο Παΐς εργαζόταν ως σερβιτόρος. Όπως περιγράφει, εκείνο το βράδυ παρατήρησε έναν «αλλόκοτο και αφηρημένο» Λίαμ Πέιν, που έκανε συνεχείς επισκέψεις στην τουαλέτα και φαινόταν υπό την επήρεια ουσιών.
«Όταν πλησίασε στο ταμείο, με ρώτησε αν είχα ναρκωτικά», θυμάται ο Παΐς στην κατάθεσή του. «Αρνήθηκα, αλλά ένιωθα ότι ήθελε να με πλησιάσει». Πριν φύγει, ο νεαρός του έδωσε το προφίλ του στο Instagram.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Πέιν τον αναζήτησε από έναν ψεύτικο λογαριασμό με το όνομα της τότε συντρόφου του, ζητώντας να συναντηθούν. Ο νεαρός, φανερά ενθουσιασμένος, δέχτηκε.
«Μου έδειξε αδημοσίευτα τραγούδια, ήπιαμε ουίσκι και μιλήσαμε με τη βοήθεια του Google Translate», αναφέρει ο Παΐς. «Εγώ δεν άγγιξα τα ναρκωτικά, αλλά εκείνος έκανε χρήση ξανά και ξανά».
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, σημειώθηκε μια «ιδιαίτερη» στιγμή μεταξύ τους. Ο Παΐς παραδέχεται ότι υπήρξε «οικειότητα», αλλά αρνείται ότι προχώρησαν σε σεξουαλική πράξη. «Ήταν συναισθηματικά εύθραυστος. Είχε ανάγκη από παρέα, όχι από κάτι άλλο», λέει.
Πριν φύγει, ο τραγουδιστής του χάρισε ένα ρολόι Rolex και μερικά ρούχα, μια πράξη που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη εμπιστοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η χρονική σύμπτωση μεταξύ αυτών των «δώρων» και καταθέσεων που εντοπίστηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Παΐς, ενισχύει την υποψία πως επρόκειτο για πληρωμή.
Ο δικηγόρος του, Χουάν Πάμπλο Φασέντε, υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα χρήματα προέρχονται από τον Λίαμ Πέιν» και πως ο πελάτης του στοχοποιείται λόγω της κοινωνικής του θέσης και της σεξουαλικότητάς του.
Ο Παΐς, όπως καταγγέλλει, έχει υποστεί ξυλοδαρμούς στη φυλακή, τον έχουν κάψει με καυτό νερό και έχει απειληθεί επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Παράλληλα, υποφέρει από κατάθλιψη και λαμβάνει ισχυρά αντικαταθλιπτικά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μοιραίο βράδυ στο εστιατόριο
Λίγες ώρες αργότερα, ο Πέιν τον αναζήτησε από έναν ψεύτικο λογαριασμό με το όνομα της τότε συντρόφου του, ζητώντας να συναντηθούν. Ο νεαρός, φανερά ενθουσιασμένος, δέχτηκε.
Η συνάντηση στο ξενοδοχείοΟι δυο τους συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo, όπου έμενε ο τραγουδιστής. Ο σερβιτόρος περιγράφει μια χαοτική σκηνή: τραπέζια γεμάτα ποτά, υπολείμματα ναρκωτικών και έναν Πέιν που τη μια ήταν χαρούμενος και την άλλη κατέρρεε.
Τα χρήματα που άλλαξαν τα δεδομέναΚατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν ασυνήθιστα μεγάλα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό του Παΐς μέσα σε λίγες ημέρες από τη συνάντηση με τον Πέιν. Αν και ο ίδιος επιμένει πως πρόκειται για οικονομική βοήθεια από φίλους και συγγενείς, η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για πληρωμή που σχετίζεται με αγορά ναρκωτικών.
Οι τελευταίες στιγμές του Λίαμ ΠέινΣτις 14 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Πέιν επικοινώνησε ξανά με τον Παΐς ζητώντας «έξι γραμμάρια κοκαΐνης». Ο σερβιτόρος λέει ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά ο τραγουδιστής φαινόταν αποφασισμένος.
Το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου, ο 31χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις κοκαΐνης, αλκοόλ και αντικαταθλιπτικών. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι, σε κατάσταση σύγχυσης, προσπάθησε να βγει από το δωμάτιο από το εξωτερικό του κτιρίου, μην έχοντας καταλάβει ότι βρίσκεται σε όροφο.
Ένα χρόνο μετά, η δίκη του Παΐς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών για τη δικαιοδοσία καθυστερεί τη διαδικασία. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό απορρίφθηκε, ενώ ο Παΐς αρνήθηκε τη μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα, δηλώνοντας πως θέλει να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.
«Αν δεν είχε πεθάνει ο Λίαμ, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί», δηλώνει ο δικηγόρος του. «Χρειάζονταν έναν ένοχο, κι αυτός ήταν ο πιο εύκολος στόχος».
