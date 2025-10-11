Αυτοκτονία Λίαμ Πέιν: Ο σερβιτόρος που πέρασε τη νύχτα μαζί του, τα ναρκωτικά και τα «ύποπτα» χρήματα

Οι τελευταίες στιγμές του Λίαμ Πέιν

Στις 14 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Πέιν επικοινώνησε ξανά με τον Παΐς ζητώντας «έξι γραμμάρια κοκαΐνης». Ο σερβιτόρος λέει ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά ο τραγουδιστής φαινόταν αποφασισμένος.Το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου, ο 31χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις κοκαΐνης, αλκοόλ και αντικαταθλιπτικών. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι, σε κατάσταση σύγχυσης, προσπάθησε να βγει από το δωμάτιο από το εξωτερικό του κτιρίου, μην έχοντας καταλάβει ότι βρίσκεται σε όροφο.Ένα χρόνο μετά, η δίκη του Παΐς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών για τη δικαιοδοσία καθυστερεί τη διαδικασία. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό απορρίφθηκε, ενώ ο Παΐς αρνήθηκε τη μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα, δηλώνοντας πως θέλει να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.«Αν δεν είχε πεθάνει ο Λίαμ, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί», δηλώνει ο δικηγόρος του. «Χρειάζονταν έναν ένοχο, κι αυτός ήταν ο πιο εύκολος στόχος».