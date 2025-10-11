Μαζικές απολύσεις στο CDC από την κυβέρνηση Τραμπ, εκτός δεκάδες επιστήμονες
Μαζικές απολύσεις στο CDC από την κυβέρνηση Τραμπ, εκτός δεκάδες επιστήμονες

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μαζικές απολύσεις στο CDC από την κυβέρνηση Τραμπ, εκτός δεκάδες επιστήμονες
Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου οικονομικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων και των “ερευνητών ασθενειών”, υψηλόβαθμων επιστημόνων, αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, Τhe New York Times.

Ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ που εποπτεύει τα CDC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή “θεωρητικά παρόμοια” με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.

