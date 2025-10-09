Μπαργούτι: Το Ισραήλ συμφωνεί στην απελευθέρωση, λένε στο Κατάρ, δεν θα γίνει, απαντούν στο Τελ Αβίβ
Μπαργούτι: Το Ισραήλ συμφωνεί στην απελευθέρωση, λένε στο Κατάρ, δεν θα γίνει, απαντούν στο Τελ Αβίβ
Οι διαφωνίες για τους κρατούμενους μπορεί να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία, λένε στη Χαμάς - Έπειτα από 23 χρόνια στη φυλακή, ο Μπαργούτι έχει επανέλθει στο προσκήνιο
Διπλωματικές πηγές αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ φέρεται να έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν στην απελευθέρωση κορυφαίων Παλαιστινίων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Άχμαντ Σααντάτ, στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση Νετανιάχου επανεξετάζει τη λίστα, προκαλώντας ένταση στις διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταρινής εφημερίδας Al-Araby Al-Jadeed, πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις επιβεβαιώνουν ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί να συμπεριλάβει στη λίστα απελευθέρωσης τέσσερις εξέχουσες προσωπικότητες του παλαιστινιακού κινήματος: τον ηγετικό στέλεχος της Φάταχ, Μαρουάν Μπαργούτι, τον επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Άχμαντ Σααντάτ, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς, Ιμπραχίμ Χάμεντ και Χασάν Σαλάμεχ.
Και οι τέσσερις εκτίουν ποινές πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης για το ρόλο τους στον σχεδιασμό επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Ισραηλινούς, κυρίως κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα. Παράλληλες αναφορές κάνουν λόγο για 250 υψηλόβαθμους καταδικασμένους για τρομοκρατία, των οποίων η απελευθέρωση εξετάζεται, αν και παραμένει ασαφές ποιοι τελικά θα περιληφθούν στη συμφωνία.
Ο Μπαργούτι, ιστορικό στέλεχος της Φάταχ και ιδιαίτερα δημοφιλής στους Παλαιστινίους, θεωρείται πιθανός διάδοχος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην ενδεχόμενη αποφυλάκισή του.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12 του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ δεν έχει οριστικοποιήσει τη λίστα και εκτιμάται ότι τόσο ο Μπαργούτι όσο και ο Χάμεντ δεν θα περιληφθούν τελικά στους προς απελευθέρωση κρατούμενους.
«Φαίνεται πως ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν τεθεί σε ισχύ, υπαναχωρώντας από τις λίστες των κρατουμένων, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τις υπάρχουσες συνεννοήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Μαρντάουι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι η απροθυμία του να δεσμευθεί για συγκεκριμένες λίστες κρατουμένων αποκαλύπτει την αναξιοπιστία του και εγείρει ανησυχίες για την εφαρμογή των όρων που αφορούν την αποχώρηση στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση της Γάζας και το άνοιγμα των συνοριακών διελεύσεων.
