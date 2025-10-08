Ποια είναι τα φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης - «Ίσως την ερχόμενη χρονιά να είναι ο Τραμπ»

Απουσία μεγάλου φαβορί, στο Όσλο κυκλοφορούν διάφορα ονόματα: του δικτύου Σουδανών εθελοντών Πυρήνες Άμεσης Επέμβασης (ERR), της Ρωσίδας Γιούλια Ναβάλναγια, χήρας του αντιπολιτευόμενου, ή της υπηρεσίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που στέλνει παρατηρητές στις εκλογές (BIDDH).Τα τελευταία χρόνια, στις επιλογές της επιτροπής Νόμπελ «παρατηρούμε μια επιστροφή σε πράγματα λίγο πιο κοντά στις κλασικές ιδέες περί ειρήνης, ενώ διατηρείται η σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία του Τύπου και τις γυναίκες», λέει ο, διευθυντής ερευνών στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων (NUPI).«Η διαίσθησή μου είναι ότι φέτος θα επιλεγεί για το βραβείο ένα πρόσωπο όχι υπερβολικά αμφιλεγόμενο», λέει.Η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσε έτσι να επιλέξει να τονίσει και πάλι την προσήλωσή της σε μια παγκόσμια τάξη που αμφισβητείται από τον Ντόναλντ Τραμπ, βραβεύοντας τον επικεφαλής του ΟΗΕκαι/ή μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (HCR) ή η υπηρεσία για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).Μπορεί επίσης να διακριθεί η διεθνής δικαιοσύνη -το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ (CIJ) ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο- ή η ελευθερία του Τύπου που απειλείται, με τη βράβευση μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF). Ή να επιλέξει την έκπληξη, όπως κάνει συχνά.