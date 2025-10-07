Μερτς: Προειδοποιεί για νέο κύμα αντισημιτισμού στη 2η επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ

Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στηνπροειδοποιεί ο καγκελάριοςστο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων. Σε όλη τη χώρα οι σημαίες πνέουν σήμερα μεσίστιες, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στη Γερμανία. Εκδηλώνεται με παλιές και νέες μορφές - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους μας. Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ξεδιάντροπα και όλο και πιο συχνά με τη μορφή βίας. Αυτό με κάνει να ντρέπομαι», δήλωσε ο κ.σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους κάλεσε να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των Εβραίων. Όλοι πρέπει να δείξουμε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν εδώ στη Γερμανία χωρίς φόβο, ότι μπορούν να ζουν με αυτοπεποίθηση», τόνισε και περιέγραψε την 7η Οκτωβρίου 2023 ως «μαύρη μέρα στο βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού».Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «απίστευτα πράγματα που πρέπει να υπομείνουν εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια» και διαβεβαίωσε ότι «συμμεριζόμαστε τον πόνο» των ιδίων και των οικογενειών τους.Νωρίς το πρωί, τα ονόματα των 1.200 θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαβάστηκαν σε συγκέντρωση μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Το βράδυ, η Πύλη θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί πάνω της η φράσηη οποία αναφέρεται στο αίτημα για επιστροφή των ομήρων. Ο ομοσπονδιακός πρόεδροςθα συναντηθεί με Εβραίους στην Λειψία, ενώ η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ θα εγκαινιάσει έκθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου, η οποία αναπαριστά την έφοδο της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Το βράδυ στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινίαη οποία αναφέρεται στην σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών. Η Bundestag ωστόσο δεν θα τηρήσει φέτος ενός λεπτού σιγή, όπως είχε κάνει πέρυσι, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συνεδρίαση για την 7η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα τηρείτο η συμβολική σιγή.