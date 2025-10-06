Εφετείο στη Σουηδία απήλλαξε εν μέρει τον ακροδεξιό που είχε κάψει αντίγραφα του Κορανίου

Κλείσιμο

Αθώο για ένα από τα δύο αδικήματα έκρινε εφετείο στη Σουηδία ακροδεξιό ακτιβιστή που είχε καταδικαστεί το 2022 για εγκλήματα μίσους κατά των μουσουλμάνων για τις δηλώσεις που έκανε όταν έκαψε το Κοράνι. Επιπλέον ανέστειλε την ποινή των τεσσάρων μηνών που του έχει επιβληθεί.Το εφετείο του Σκάνε και Μπλέγκινγκε απήλλαξε τοναπό τη μία εκ των δύο κατηγοριών, αποφαινόμενο ότι. Ανέστειλε την ποινή του και του επέβαλε να καταβάλει 50 ημερήσια πρόστιμα των 50 κορωνών (περίπου 4,5 ευρώ).Στη Δανία και τη Σουηδία εκείνη την περίοδο είχαν σημειωθεί σε δημόσιους χώρους διαμαρτυρίες αντι-ισλαμιστών ακτιβιστών που έκαιγαν ή κατέστρεφαν αντίγραφα του Κορανίου, προκαλώντας την οργή στον μουσουλμανικό κόσμο και απαιτώντας από τις κυβερνήσεις των σκανδιναβικών αυτών χωρών να απαγορέψουν τέτοιου είδους δράσεις.Ο Πάλουνταν που είναι υπήκοος και της Δανίας και της Σουηδίας,Ενώ, η υποκίνηση εναντίον μιας εθνοτικής ή εθνικής ομάδας, όπως η προσβολή και η προσβολή Μουσουλμάνων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση του νόμου.Σύμφωνα με το εφετείο, οι δηλώσεις του Πάλουνταν που είχε κάνει τον Απρίλιο του 2022 θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως δηλώσεις επικριτικές της θρησκείας, οι οποίες είπε ότι δεν τιμωρούνται ως υποκίνηση εναντίον κάποια εθνοτικής ομάδας.«Δεδομένου του γεγονότος ότι ο πολιτικός επέκρινε το Ισλάμ ως ιδέα κατά τη διάρκεια άλλων φάσεων της συγκέντρωσης , δεν είναι προφανές … ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να ερμηνευθούν με τρόπο ότι το μήνυμα του ήταν να επικρίνει τους Μουσουλμάνους ως ομάδα», αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.Το δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του για τη δεύτερη κατηγορία, για υποκίνηση εναντίον εθνοτικής ομάδας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, κρίνοντας ότι ο Παλουντάν είχε προσβάλει ένα μέλος του κοινού.