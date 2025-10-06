Πόλεμος στην Ουκρανία: Μεθοδική στήριξη Βόρειας Κορέας και Κίνας στη Ρωσία, καταγγέλλουν οι μυστικές υπηρεσίες

Η Βόρεια Κορέα καλύπτει πλέον το 35% έως 50% των πυρομαχικών αναγκών της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κίεβο - Σημαντική αύξηση της βοήθειας της Κίνας προς τη Ρωσία από το 2023, καταγράφουν οι Ουκρανοί