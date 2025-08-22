Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τίμησε με παράσημα και... σφιχτές αγκαλιές Βορειοκορέατες στρατιώτες που πολέμησαν κατά της Ουκρανίας - Δείτε φωτογραφίες

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φωτογραφήθηκε να γονατίζει μπροστά από τις φωτογραφίες στρατιωτών που έπεσαν στο πεδίο των μαχών της Ρωσίας και να αγκαλιάζει τα δακρυσμένα παιδιά τους