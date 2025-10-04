Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Γάζα Λωρίδα της Γάζας Γάζα Χαμάς

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις αλλά ζητά να αποφασίσουν συναινετικά οι Παλαιστίνιοι

Διάσκεψη με τη συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο θα οργανώσει η Αίγυπτος, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, σύμφωνα με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, για να λήξει ο πόλεμος και να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός από τη Γάζα, ενώ συμφωνεί με την παράδοση της διοίκησης σε ανεξάρτητο σώμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών.

Ωστόσο, δεν έκανε λόγο για τον αφοπλισμό της και για την εξορία της, από το παλαιστινιακό έδαφος μετά το τέλος του πολέμου, σημειώνοντας ότι θα συμμετάσχει σε συνομιλίες για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους.





