Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες επηρεάστηκαν από το κλείσιμο του αεροδρομίου στο Μόναχο - Εντοπίσαμε 2 drones, λένε οι αρχές
Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.
Στο αεροδρόμιο, το οποίο εκτός απροόπτου θα επαναλειτουργήσει στις 05:00, διανυκτερεύουν εκατοντάδες ταξιδιώτες, των οποίων οι πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν. Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.
«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.
