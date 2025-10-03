Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 134.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες, σύμφωνα με το BBC
Οι εθελοντές αποτελούν το 29% των νεκρών στρατιωτικών, στην πραγματικότητα το ένα τρίτο των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών που έχουν ταυτοποιηθεί
Το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές ταυτοποίησε τα ονόματα 134.125 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι απώλειες αυτές, επισημαίνει το BBC, δίνουν την δυνατότητα να αξιολογηθεί το πώς άλλαζε η εντατικότητα των απωλειών στις διάφορες φάσεις του πολέμου.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου 1,5 έτους, η καμπύλη των απωλειών ήταν κυματοειδής: μετά τα επίπεδα κορύφωσης - όπως κατά την επίθεση στο Μπαχμούτ και την κατάληψη της Αβντιίβκα, όταν 100-150 άνθρωποι πέθαιναν την ημέρα - ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε στους 50-60 καθημερινά.
Από τον Οκτώβριο του 2023 οι καθημερινές απώλειες ήταν σταθερά μεγάλες και σπανίως έπεφταν κάτω από τους 120 νεκρούς ημερησίως.
Το 54% των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών τα ονόματα των οποίων ταυτοποιήθηκαν στις αρχές του πολέμου δεν είχαν σχέση με τον στρατό, αλλά ήταν εθελοντές, επίστρατοι και κρατούμενοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
Το ποσοστό των επαγγελματιών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν (σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι η στρατιωτική τους θητεία ήταν το κύριο τους επάγγελμα έως το 2022, όπως και οι μόνιμοι αξιωματικοί) αποτελεί το 17% .
Αυτή τη στιγμή, επισημαίνει το BBC, οι εθελοντές αποτελούν το 29% των νεκρών στρατιωτικών, στην πραγματικότητα το ένα τρίτο των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών που έχουν ταυτοποιηθεί.
Οι κρατούμενοι που εστάλησαν στον πόλεμο, είτε οικιοθελώς για να απαλλαγούν από τις ποινές ή εξαναγκαστικά όπως δήλωσαν πολλοί από αυτούς, συνιστούν την δεύτερη αριθμητικά κατηγορία των νεκρών Ρώσων με ποσοστό 14%.
Το 11% των ταυτοποιημένων νεκρών είναι επίστρατοι. Οι απώλειες σε αυτήν την κατηγορία είναι πιθανά υποτιμημένες, καθώς σε πολλές νεκρολογίες δεν αναφέρεται η ιδιότητα των νεκρών.
Πληροφορίες από BBC (ρωσική υπηρεσία) και Mediazona
