Φωτογραφία του 1938 δίνει ελπίδες για τον εντοπισμό του χαμένου αεροπλάνου της Αμέλια Έρχαρτ - Ξεκινάει ερευνητική αποστολή στον Ειρηνικό
Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έρευνα στο νησί Νικουμαρόρο, όπου εκτιμάται ότι το μυστηριώδες εύρημα μπορεί να είναι το κύριο σώμα και η ουρά του αγνοούμενου αεροσκάφους
Νέες εναέριες φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν το 1938 και απεικονίζουν μια μυστηριώδη ανωμαλία σε ένα απομακρυσμένο νησί στον Νότιο Ειρηνικό, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και φέρεται πως παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ, όπως ισχυρίζονται ερευνητές.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Περντιού, το φωτογραφικό υλικό από το παράξενο μεταλλικό αντικείμενο που βρίσκεται υποβρύχια σε μια λιμνοθάλασσα στο νησί Νικουμαρόρο, που τραβήχτηκε ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση της πρωτοπόρου αεροπόρου πριν από 88 χρόνια, ενισχύει την πεποίθηση των επιστημόνων ότι το «αντικείμενο Taraia» είναι το θρυλικό Lockheed 10-E Electra της Έρχαρτ, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Περντιού.
Μια ομάδα 15 ατόμων -αποτελούμενη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Περντιού και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς (ALI)- θα αναχωρήσει στις 4 Νοεμβρίου για το νησί, που βρίσκεται μεταξύ της Χαβάης και των Φίτζι κοντά στο κέντρο του Ειρηνικού Ωκεανού, προκειμένου να διερευνήσει το μυστηριώδες εύρημα, που εκτιμάται ότι μπορεί να είναι το κύριο σώμα και η ουρά του αγνοούμενου αεροσκάφους.
«Η εύρεση του αεροσκάφους της Αμέλια Έρχαρτ θα ήταν ανακάλυψη μιας ζωής» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ALI, Δρ. Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, ο οποίος θεωρεί εδώ και καιρό ότι το Νικουμαρόρο κρύβει το μυστικό της εξαφάνισης της Έρχαρτ.
«Άλλα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί από την International Group of Historic Aircraft Recovery (Διεθνής Ομάδα Ανάκτησης Ιστορικών Αεροσκαφών) αποδεικνύουν με εξαιρετικά πειστικό και πολυδιάστατο τρόπο ότι ο τελικός προορισμός της Έρχαρτ και του πλοηγού της, Φρεντ Νούναν, ήταν το Νικουμαρόρο. Η επιβεβαίωση των συντριμμάτων του αεροσκάφους εκεί θα ήταν η απόλυτη απόδειξη».
Η τριήμερη αποστολή θα επικεντρωθεί στο «Taria Object», ένα μυστηριώδες σχήμα που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2015 σε δορυφορικές εικόνες στη βόρεια ακτή της λιμνοθάλασσας του Νικουμαρόρο. Η ομάδα αναζήτησης αναμένεται να επιστρέψει στις 21 Νοεμβρίου.
«Η επιτυχής ταυτοποίηση θα ήταν το πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση του αρχικού σχεδίου της Αμέλια να επιστρέψει το Electra στο West Lafayette μετά την ιστορική πτήση της», δήλωσε ο Steve Schultz, ανώτερος αντιπρόεδρος και γενικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Περντιού.
«Θα χρειαστεί ακόμη περισσότερη δουλειά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά αισθανόμαστε ότι το οφείλουμε στην κληρονομιά της, η οποία παραμένει τόσο ισχυρή στο Περντιού, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να το φέρουμε πίσω» τόνισε.
Ποια ήταν η Αμέλια ΈρχαρτΗ Αμέλια Μαίρυ Έρχαρτ ήταν Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας, συγγραφέας και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών. Τιμήθηκε με τον Σταυρό Διακεκριμένης Πτήσης, ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Έκανε πολλά ρεκόρ, έγραψε βιβλία για τις εμπειρίες της στους αιθέρες, τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, και συνέβαλε στη δημιουργία της οργάνωσης The Ninety-Nines, μιας οργάνωσης για τις γυναίκες πιλότους. Το 1935 άρχισε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Περντιού.
Στις 2 Ιουλίου 1937, η Αμέλια Έρχαρτ εξαφανίστηκε μαζί με τον πλοηγό της, Φρεντ Νούναν, πάνω από τον Κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στη Νήσο Χάουλαντ, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να γίνει η πρώτη γυναίκα που έκανε με αεροπλάνο τον γύρο του κόσμου, το 1937. Κηρύχθηκε επισήμως νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.
Το ζευγάρι ξεκίνησε από το Lae της Παπούα Νέα Γουινέα, με σχέδια να ανεφοδιαστεί με καύσιμα στο νησί Howland πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Χονολουλού και τον τελικό προορισμό του, το Όκλαντ της Καλιφόρνια, αλλά αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους στο Lae, όταν οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις της Earhart τελικά σταμάτησαν.
Το Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ πραγματοποίησαν 16ήμερη έρευνα για το αγνοούμενο δίδυμο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι η Έρχαρτ κηρύχθηκε επίσημα νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.
Παρά τις πολλές προσπάθειες και τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν σε διάστημα 88 ετών, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε τα λείψανα της Έρχαρτ ούτε τα συντρίμμια του αεροπλάνου της. Η τελευταία αποστολή αξίας εκατομμυρίων δολαρίων οργανώθηκε πέρυσι από τον Τόνι Ρομέρο και της ομάδας του Deep Sea Vision αποδείχθηκε άκαρπη.
Ο Ρομέρο, ένας εξερευνητής βαθέων υδάτων με έδρα τη Νότια Καρολίνα, κατέγραψε μια εικόνα σόναρ ενός αντικειμένου σε σχήμα αεροσκάφους που πίστευε ότι ήταν το αεροπλάνο της Έρχαρτ στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ένας βράχος.
Ο Τραμπ έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων για την Αμέλια ΈρχαρτΠριν από λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή για τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ και την τελευταία της πτήση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επισημαίνει πως το μυστήριο που περιβάλλει την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων.
«Δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλα τα κρατικά αρχεία που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ, το τελευταίο ταξίδι της και οτιδήποτε την αφορά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
