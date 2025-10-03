Ισραήλ: Έχουν ήδη απελαθεί τέσσερις Ιταλοί ακτιβιστές που βρίσκονταν στον στολίσκο για τη Γάζα
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν στα 42 πλοία του Στόλου Global Sumud, που παρεμποδίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό να φτάσουν στη Λωρίδα - Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επισημαίνει το ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Τέσσερις ακτιβιστές από τον στολίσκο που προσπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη απελαθεί από τη χώρα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν στα 42 πλοία του Στόλου Global Sumud, που παρεμποδίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό να φτάσουν στη Λωρίδα.

Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι «είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρόκλησης της Χαμάς-Sumud και την οριστικοποίηση της απέλασης των συμμετεχόντων σε αυτή την απάτη».



«Ήδη τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν απελαθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Το υπουργείο επισύναψε φωτογραφίες της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ χθες. «Όλοι είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία», προσθέτει.


