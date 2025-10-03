Ισραήλ: Έχουν ήδη απελαθεί τέσσερις Ιταλοί ακτιβιστές που βρίσκονταν στον στολίσκο για τη Γάζα
Ισραήλ: Έχουν ήδη απελαθεί τέσσερις Ιταλοί ακτιβιστές που βρίσκονταν στον στολίσκο για τη Γάζα
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν στα 42 πλοία του Στόλου Global Sumud, που παρεμποδίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό να φτάσουν στη Λωρίδα - Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επισημαίνει το ΥΠΕΞ του Ισραήλ
Τέσσερις ακτιβιστές από τον στολίσκο που προσπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη απελαθεί από τη χώρα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν στα 42 πλοία του Στόλου Global Sumud, που παρεμποδίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό να φτάσουν στη Λωρίδα.
Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι «είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρόκλησης της Χαμάς-Sumud και την οριστικοποίηση της απέλασης των συμμετεχόντων σε αυτή την απάτη».
«Ήδη τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν απελαθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.
Το υπουργείο επισύναψε φωτογραφίες της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ χθες. «Όλοι είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία», προσθέτει.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης
Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν στα 42 πλοία του Στόλου Global Sumud, που παρεμποδίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό να φτάσουν στη Λωρίδα.
Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι «είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρόκλησης της Χαμάς-Sumud και την οριστικοποίηση της απέλασης των συμμετεχόντων σε αυτή την απάτη».
Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025
Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP
«Ήδη τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν απελαθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.
Το υπουργείο επισύναψε φωτογραφίες της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ χθες. «Όλοι είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία», προσθέτει.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης
Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα