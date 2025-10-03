Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε και το τελευταίο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα - Βίντεο με το ρεσάλτο των ενόπλων στο Marinette
To Marinette ήταν το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla που είχε καταφέρει να ξεφύγει και συνέχιζε την πορεία του - Το ισραηλινό ΥΠΕΞ είχε προειδοποιήσει ότι αν σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί
Αναχαιτίστηκε και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ισραηλινές δυνάμεις σταμάτησαν το Marinette όπως καταγράφηκε από τη ζωντανή μετάδοση του Global Sumud Flotilla.
Στο βίντεο φαίνονται αρχικά σκάφη με ενόπλους να πλησιάζουν το ιστιοπλοϊκό ενώ οι επιβαίνοντες έχουν φύγει από το πηδάλιο και έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό του σκάφους.
Λίγο αργότερα τα σκάφη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ πλαγιοδετούν στο σκάφος της αποστολής και οι στρατιώτες επιβιβάζονται στο Marinette και τότε διακόπτεται η ζωντανή μετάδοση.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επέμβασης του ισραηλινού στρατού στο Marinette:
Το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που αναρτήθηκε στον ιστότοπο των διοργανωτών. Σύμφωνα με το στίγμα του νωρίς το πρωί σήμερα βρισκόταν ακόμα πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί», είχε απαντήσει νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.
Οι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν χθες ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με επτά ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους», ενώ όπως αναφέρεται επίσης «Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:
Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.
Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.
Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.
«Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει χθες το πρωί ότι οι επιβαίνοντες στον στολίσκο είναι όλοι «σώοι και ασφαλείς» και θα απελαθούν στην Ευρώπη.
«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή του στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Υπουργείο Εξωτερικών: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή
Συνελήφθησαν πάνω από 400 ακτιβιστέςΠερισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, επεσήμανε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.
