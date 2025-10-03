Μεγάλη φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο της Chevron στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λος Άντζελες Chevron ΗΠΑ Φωτιά Καλιφόρνια

Μεγάλη φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο της Chevron στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο

Η φωτιά ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά σε όλη την πόλη, αφού η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξέσπασε στο διυλιστήριο Chevron στο El Segundo

Μεγάλη φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο της Chevron στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, στην κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε σήμερα, μέσω του X, από το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά επηρεάζει το LAX», αναφερόμενη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:



Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:



Τρομακτικές εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες των κοινωνικών μέσων δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να τυλίγεται από έντονες πορτοκαλί φλόγες με καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό, ενώ μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν ένα «ξαφνικό σταθερό βρυχηθμό».



Οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εκκενώσεις λόγω της πυρκαγιάς, η οποία συνεχίζει να καίει.



Άλλες εικόνες που τραβήχτηκαν καθώς η πυρκαγιά συνεχίζεται δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον αέρα.



Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο διυλιστήριο έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

Η αστυνομία στο Ελ Σεγκούντο δεν έχει πληροφορίες για τραυματίες ούτε για απομάκρυνση κατοίκων, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ένας τραυματίας

43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της στη Βραζιλία - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί

Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ζητά αλλαγές
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης