Μεγάλη φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο της Chevron στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Η φωτιά ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά σε όλη την πόλη, αφού η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξέσπασε στο διυλιστήριο Chevron στο El Segundo
Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά επηρεάζει το LAX», αναφερόμενη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.
Δείτε live εικόνα από το σημείο:
Large fire burns at a Chevron oil refinery in Los Angeles https://t.co/a37lpAnnxz— Reuters (@Reuters) October 3, 2025
Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:
ALERTCalifornia cameras maintained by UC San Diego captured the initial explosion tonight at the Chevron El Segundo Oil Refinery right outside Los Angeles, which resulted in a large fire at the refinery, though authorities state that the fire is currently contained to only one… pic.twitter.com/JtoYwmSAQd— OSINTdefender (@sentdefender) October 3, 2025
Τρομακτικές εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες των κοινωνικών μέσων δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να τυλίγεται από έντονες πορτοκαλί φλόγες με καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό, ενώ μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν ένα «ξαφνικό σταθερό βρυχηθμό».
The ongoing fire at the Chevron El Segundo Oil Refinery seen from over five miles away at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/OQkCl6AJHL— OSINTdefender (@sentdefender) October 3, 2025
Οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εκκενώσεις λόγω της πυρκαγιάς, η οποία συνεχίζει να καίει.
A massive explosion and fire erupted at Chevron's El Segundo Refinery, one of California's largest facilities processing 290,000 barrels daily, with flames visible for miles.— Loki_Wx (@JormungandrWx) October 3, 2025
Firefighters responded around 9:35 p.m. PT, containing the blaze without reported injuries or… pic.twitter.com/ENd2GQyjN9
Άλλες εικόνες που τραβήχτηκαν καθώς η πυρκαγιά συνεχίζεται δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον αέρα.
A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles. pic.twitter.com/fsJUF1KL9B— ミ★ 𝘛𝘳𝘶𝘵𝘩𝘚𝘦𝘦𝘬𝘦𝘳𝘊𝘺𝘯𝘥𝘦𝘦™ ★彡 (@Mynewlife65) October 3, 2025
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο διυλιστήριο έπειτα από αναφορές για έκρηξη.
❗️🇺🇲 - Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025
A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.
Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ
Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.
