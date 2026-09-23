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Τρομακτικό βίντεο από ταυρομαχία στην Ισπανία: Ο ματαντόρ έτρεξε να αποφύγει τον ταύρο και το μεγαλόσωμο ζώο «εκτοξεύτηκε» προς τους θεατές
ΚΟΣΜΟΣ
Ταύρος Ισπανία Ταυρομαχία

Τρομακτικό βίντεο από ταυρομαχία στην Ισπανία: Ο ματαντόρ έτρεξε να αποφύγει τον ταύρο και το μεγαλόσωμο ζώο «εκτοξεύτηκε» προς τους θεατές

Το περιστατικό συνέβη στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια

Τρομακτικό βίντεο από ταυρομαχία στην Ισπανία: Ο ματαντόρ έτρεξε να αποφύγει τον ταύρο και το μεγαλόσωμο ζώο «εκτοξεύτηκε» προς τους θεατές
33 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησαν θεατές ταυρομαχίας στην Ισπανία όταν ένας ταύρος τον οποίο είχε τρέξει να αποφεύγει ο ματαντόρ, «εκτοξεύτηκε» προς τις κερκίδες.

Το σπάνιο περιστατικό συνέβη στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια της Ισπανίας, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο ηλικίας 6 ετών και βάρους μισού τόνου ταύρος με το όνομα Μαλακάρα, εφόρμησε προς έναν από τους ταυρομάχους ο οποίος με μια κίνηση τον απέφυγε.

Λόγω, όμως, της φόρας που είχε το μεγαλόσωμο ζώο δεν κατάφερε να σταματήσει με αποτέλεσμα να κάνει ένα άλμα για να αποφύγει τον ξύλινο φράχτη με τον θεατή που κατέγραφε τη σκηνή να σώζεται επειδή υπήρχε ένα κενό και ένας τσιμεντένιος τοίχος ανάμεσα σε αυτόν και την αρένα.



Ο Χουάν Πέρεθ, που καθόταν λίγες σειρές πιο πίσω, δήλωσε σοκαρισμένος:

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, τον ταύρο να πηδά πάνω από τον φράχτη και να καταλήγει στο πλήθος. Το ζώο ήταν εκτός ελέγχου. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Υπήρχαν γυναίκες σε εκείνες τις θέσεις και έφτασαν πολύ κοντά στο να χτυπηθούν από τα κέρατά του» περιέγραψε ένας από τους θεατές.

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Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο ταύρος προερχόταν από το ράντσο Los Espartales και αντίπαλός του ήταν ο Πορτογάλος έφιππος ταυρομάχος (rejoneador) Ντουάρτε Φερνάντες.
33 ΣΧΟΛΙΑ

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