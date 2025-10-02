WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα βαθιά στη Ρωσία
WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

H ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών σε αυτό το σημείο του πολέμου μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας

Έτοιμες να παραδώσουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πυραυλικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει η Wall Street Journal η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αν και δεν είναι κάτι καινούριο η συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών, η ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών σε αυτό το σημείο του πολέμου όπου το Κίεβο έχει βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας.

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άναψε πρόσφατα το πράσινο φως στις υπηρεσίες πληροφοριών και στο Πεντάγωνο να βοηθήσουν την Ουκρανία με περισσότερες πληροφορίες για πλήγματα βαθύτερα στο έδαφος της Ρωσίας.

Η παροχή πληροφοριών έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αποστολή στην Ουκρανία όπλων που θα μπορούσαν να αυξήσουν την εμβέλεια των επιθέσεων εντός της Ρωσίας. Ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον καλεί τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να παρέχουν παρόμοιου επιπέδου υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η εξουσιοδότηση ήλθε μάλιστα λίγο πριν ο Τραμπ τονίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της που έχει καταλάβει η Ρωσία στα 3,5 χρόνια του πολέμου.

Εξάλλου, οι προσπάθειες για τέλος του πολέμου με διπλωματικά μέσα έχουν εδώ και καιρό βαλτώσει.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την αποστολή πυραύλων Tomahawk, που έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και μπορούν αρκετά εύκολα να πλήξουν τη Μόσχα και στόχους στο μεγαλύτερο κομμάτι της ευρωπαϊκής Ρωσίας.

Πέραν των Tomahawk οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη την παράδοση πυραύλων Barracuda και άλλων τύπων αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με το αν και τι θα σταλεί στην Ουκρανία.


