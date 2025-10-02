Συνελήφθη 46χρονη στο Μπέργκαμο με 120 αμπούλες ηρωίνης στο στομάχι της - Δείτε φωτογραφία
Η απουσία αποσκευών, οι αντιφατικές εξηγήσεις που έδωσε για το ταξίδι και η νευρικότητά της κίνησαν τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε περαιτέρω ελέγχους

Στο αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο της Ιταλίας, οι Αρχές συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω μια 46χρονη γυναίκα από τη Νιγηρία, η οποία είχε καταπιεί 120 αμπούλες ηρωίνης συνολικού βάρους 1.393 γραμμαρίων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα που διαβιβάστηκε από τις βελγικές τελωνειακές Αρχές. Η γυναίκα, που διαμένει στην Ιταλία από το 2013 και εργάζεται ως πλανόδια πωλήτρια, επέστρεφε από ένα σύντομο ταξίδι στις Βρυξέλλες και είχε προορισμό την πόλη Αλγκέρο.

Η απουσία αποσκευών, οι αντιφατικές εξηγήσεις που έδωσε για το ταξίδι και η νευρικότητά της κίνησαν τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε περαιτέρω ελέγχους. Η ίδια παραδέχθηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά.

Ακτινολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο του Μπέργκαμο επιβεβαίωσαν την παρουσία ναρκωτικών, τα οποία ήταν σφραγισμένα με κολλητική ταινία. Μετά την αποβολή τους, η ουσία κατασχέθηκε και η γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή του Μπέργκαμο, στη διάθεση της δικαστικής αρχής.

