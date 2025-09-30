Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο ηθοποιός Τζος Χάρτνετ τραυματίστηκε σε τροχαίο - Συγκρούστηκε με περιπολικό καθ' οδόν για τα γυρίσματα ταινίας
Ο ηθοποιός Τζος Χάρτνετ τραυματίστηκε σε τροχαίο - Συγκρούστηκε με περιπολικό καθ' οδόν για τα γυρίσματα ταινίας
Ο ηθοποιός και ο οδηγός του SUV μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα
Σε τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε ο ηθοποιός Τζος Χάρτνετ, ενώ βρισκόταν καθ΄οδόν για τα γυρίσματα μίας νέας ταινίας του Netflix.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο CBS News, ο Τζος Χάρτνετ βρισκόταν στον Καναδά για τα γυρίσματα μίας ταινίας του Netflix -της οποίας ο τίτλος δεν έχει γνωστοποιηθεί – όταν το SUV στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με περιπολικό της τοπικής αστυνομίας.
Το SUV οδηγούσε ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος μαζί με τον Χάρτνετ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Και τα δύο οχήματα, ωστόσο, υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ο σταρ της ταινίας Oppenheimer ήταν επιβάτης σε ένα SUV που τον μετέφερε από το πλατό στο σπίτι του, όταν συγκρούστηκε με ένα περιπολικό της Βασιλικής Αστυνομίας της Νέας Γης, σύμφωνα με το CBC News.
Ο Τζος Χάρτνετ αναγορεύτηκε σε εφηβικό είδωλο με το ξεκίνημά του, στα 20 χρόνια του, με ταινίες όπως «Αυτόχειρες παρθένοι» (1999), «Πρώτος έρωτας» (2000), «Blow Dry» (2001) και «Mozart and the whale» (2005).
Μεγαλώνοντας εμπλούτισε το βιογραφικό του με κάμποσες αξιόλογες ταινίες που τον ανέβασαν στην υπόληψη και του ενήλικου κοινού: από τα «Pearl Harbor», «30 μέρες νύχτα», «Μαύρη Ντάλια» και «Το στοίχημα του Σλέβιν» μέχρι τα πιο πρόσφατα «Ενας οργισμένος άντρας εκδικείται» του Γκάι Ρίτσι, «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν και το ψυχολογικό θρίλερ Trap του Μ. Νάιτ Σαμαλάν.
Ωστόσο, έκανε αρκετές διακοπές από την υποκριτική και μετακόμισε από τις ΗΠΑ για να ζήσει στο Χάμπσαϊρ με τη σύζυγό του, τη βρετανίδα ηθοποιό Τάμσιν Έγκερτον. Ο Χάρτνετ δήλωσε πέρυσι ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από το Χόλιγουντ για αρκετά χρόνια, αφού τον παρενοχλούσαν «σχεδόν τοξικοί» θαυμαστές του.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, είχε δηλώσει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να απομακρυνθεί από την πρώιμη φήμη του ήταν ότι «η προσοχή που μου έδιναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν ανθυγιεινή». «Υπήρξαν περιστατικά. Άνθρωποι εμφανίζονταν στο σπίτι μου. Άνθρωποι που με παρενοχλούσαν».
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο CBS News, ο Τζος Χάρτνετ βρισκόταν στον Καναδά για τα γυρίσματα μίας ταινίας του Netflix -της οποίας ο τίτλος δεν έχει γνωστοποιηθεί – όταν το SUV στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με περιπολικό της τοπικής αστυνομίας.
Το SUV οδηγούσε ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος μαζί με τον Χάρτνετ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Και τα δύο οχήματα, ωστόσο, υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ο σταρ της ταινίας Oppenheimer ήταν επιβάτης σε ένα SUV που τον μετέφερε από το πλατό στο σπίτι του, όταν συγκρούστηκε με ένα περιπολικό της Βασιλικής Αστυνομίας της Νέας Γης, σύμφωνα με το CBC News.
Ο Τζος Χάρτνετ αναγορεύτηκε σε εφηβικό είδωλο με το ξεκίνημά του, στα 20 χρόνια του, με ταινίες όπως «Αυτόχειρες παρθένοι» (1999), «Πρώτος έρωτας» (2000), «Blow Dry» (2001) και «Mozart and the whale» (2005).
Η πορεία του στον κινηματογράφο και οι «τοξικές» εμπειρίες με θαυμαστές του
Μεγαλώνοντας εμπλούτισε το βιογραφικό του με κάμποσες αξιόλογες ταινίες που τον ανέβασαν στην υπόληψη και του ενήλικου κοινού: από τα «Pearl Harbor», «30 μέρες νύχτα», «Μαύρη Ντάλια» και «Το στοίχημα του Σλέβιν» μέχρι τα πιο πρόσφατα «Ενας οργισμένος άντρας εκδικείται» του Γκάι Ρίτσι, «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν και το ψυχολογικό θρίλερ Trap του Μ. Νάιτ Σαμαλάν.
Ωστόσο, έκανε αρκετές διακοπές από την υποκριτική και μετακόμισε από τις ΗΠΑ για να ζήσει στο Χάμπσαϊρ με τη σύζυγό του, τη βρετανίδα ηθοποιό Τάμσιν Έγκερτον. Ο Χάρτνετ δήλωσε πέρυσι ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από το Χόλιγουντ για αρκετά χρόνια, αφού τον παρενοχλούσαν «σχεδόν τοξικοί» θαυμαστές του.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, είχε δηλώσει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να απομακρυνθεί από την πρώιμη φήμη του ήταν ότι «η προσοχή που μου έδιναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν ανθυγιεινή». «Υπήρξαν περιστατικά. Άνθρωποι εμφανίζονταν στο σπίτι μου. Άνθρωποι που με παρενοχλούσαν».
Ειδήσεις σήμερα:
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα