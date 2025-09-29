Άνδρας στη Γερμανία σκότωσε σύντροφο και παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Πυροβολισμοί

Άνδρας στη Γερμανία σκότωσε σύντροφο και παιδιά πριν αυτοκτονήσει

Δίπλα στα θύματα βρέθηκε το όπλο του δράστη, το κίνητρο του οποίο παραμένει άγνωστο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας άνδρας στο Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξωνίας πυροβόλησε τη σύντροφό του και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ένα αγόρι εννέα ετών και ένα κορίτσι, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αιματηρό περιστατικό χώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας σε κτίριο κατοικιών.

Έπειτα από την κλήση των γειτόνων, η αστυνομία βρήκε στο σπίτι τέσσερα πτώματα,  αναφέρει η Bild.

Δίπλα στα θύματα ήταν το όπλο του δράστη.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών είναι σε εξέλιξη.


1 ΣΧΟΛΙΟ

