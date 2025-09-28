Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 στον Ατλαντικό - Ένα ακόμη σύστημα καταιγίδων σαρώνει την Καραϊβική

Πρόκειται για την «Tropical Depression Nine» (Τροπική Ύφεση 9), η οποία είναι η προσωρινή ονομασία που δίνει το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) σε μια νέα τροπική διαταραχή, πριν αναβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα και πάρει επίσημο όνομα από τη λίστα των τροπικών κυκλώνων.Το σύστημα αναμένεται να φέρει «σημαντικές βροχοπτώσεις» σε τμήματα της Κούβας και των Μπαχαμών. Θα μπορούσαν να δουν έως και 20 εκατοστά βροχής, ανέφερε το κέντρο τυφώνων. Πιθανότατα θα προκαλέσει επίσης ξαφνικές και αστικές πλημμύρες, με την πιθανότητα κατολισθήσεων λάσπης σε υψηλότερα εδάφη σε όλη την ανατολική Κούβα.Το σύστημα αναμένεται «να κινηθεί στις κεντρικές και βορειοδυτικές Μπαχάμες αυτό το Σαββατοκύριακο και να πλησιάσει τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε το κέντρο τυφώνων το Σάββατο.