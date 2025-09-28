Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 στον Ατλαντικό - Ένα ακόμη σύστημα καταιγίδων σαρώνει την Καραϊβική
Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 563 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 257 χλμ/ώρα
#Humberto is now a Cat 5 - 160 mph!— Jeff Berardelli (@WeatherProf) September 27, 2025
It’s the first time in nearly a century with back to back seasons with Cat 5’s in the Atlantic.
We are seeing our warmer future unfold in real-time, IMO.
For years climate change research has shown that seasons would struggle with stability… pic.twitter.com/M9NuzdDwIS
Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες, προβλέπει το NHC, συμπληρώνοντας πως τα κύματα που δημιουργεί θα επηρεάσουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων.
Hurricane Humberto has been upgraded to a category 5 hurricane. Winds are now sustained at 160 mph! It's expected to pass west of Bermuda around Tuesday.— Ryan Munn (@RyanWGME) September 27, 2025
The storm will pass to our south, but Tuesday-Thursday of next week the rip current risk increases and so will the waves. pic.twitter.com/MMfKnU6WOF
Δεν εκδόθηκαν άμεσες προειδοποιήσεις ή επιφυλάξεις για τις ΗΠΑ από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, αλλά όσοι βρίσκονται στις Βερμούδες καλούνται να παρακολουθούν την πρόοδο του.
Hurricane Humberto, from the @Space_Station, Sept 26, 2025, 1600 GMT. Nikon Z9 | 24/50-500mm. pic.twitter.com/8sLjrWw5OF— Jonny Kim (@JonnyKimUSA) September 27, 2025
Η καταιγίδα είναι ένα από τα δύο συστήματα που στροβιλίζονται πάνω από τον δυτικό Ατλαντικό και θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν κάποιες επιπτώσεις σε τμήματα της νοτιοανατολικής ακτής των ΗΠΑ, από τη Φλόριντα έως τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ο διευθυντής του κέντρου τυφώνων με έδρα το Μαϊάμι, Μάικλ Μπρέναν.
Ένα ακόμη σύστημα καταιγίδων σαρώνει την ΚαραϊβικήΤο κέντρο τυφώνων παρακολουθεί επίσης στενά ένα δεύτερο σύστημα καταιγίδων πάνω από τη βορειοανατολική Καραϊβική στον Ατλαντικό, κοντά στον κυκλώνα Ουμπέρτο.
Το σύστημα αναμένεται να φέρει «σημαντικές βροχοπτώσεις» σε τμήματα της Κούβας και των Μπαχαμών. Θα μπορούσαν να δουν έως και 20 εκατοστά βροχής, ανέφερε το κέντρο τυφώνων. Πιθανότατα θα προκαλέσει επίσης ξαφνικές και αστικές πλημμύρες, με την πιθανότητα κατολισθήσεων λάσπης σε υψηλότερα εδάφη σε όλη την ανατολική Κούβα.
Το σύστημα αναμένεται «να κινηθεί στις κεντρικές και βορειοδυτικές Μπαχάμες αυτό το Σαββατοκύριακο και να πλησιάσει τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε το κέντρο τυφώνων το Σάββατο.
