Ενισχύεται ο κυκλώνας Ουμπέρτο στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό - Ποια νησιά θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Κυκλώνας Ατλαντικός Ωκεανός

Ενισχύεται ο κυκλώνας Ουμπέρτο στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό - Ποια νησιά θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα

Ενισχύεται ο κυκλώνας Ουμπέρτο στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό - Ποια νησιά θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες
Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε ταχύτατα στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον και προβλέπεται πως θα ενισχυθεί περαιτέρω στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε χθες Παρασκευή το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.



Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.






