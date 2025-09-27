Bild: Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να καταρρίπτει τα drones ο στρατός

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους νόμους περί εναέριας ασφάλειας, ώστε ο στρατός να μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία ειδικά στην άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη