Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου
Μίλησε για τις δοκιμασίες που βίωσε η οικογένειά του, με τη σύζυγό του και τον βασιλιά να δίνουν μάχη με τον καρκίνο
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας χαρακτήρισε το 2024 ως «την πιο δύσκολη χρονιά» της ζωής του, σε μια προσωπική εξομολόγηση προς τον Γιουτζίν Λέβι, αποκαλύπτοντας πόσο δοκιμάστηκε η οικογένειά του λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισαν τόσο η σύζυγός του, πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, όσο και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος.
Ο Ουίλιαμ μίλησε στην εκπομπή του του Apple TV+ The Reluctant Traveler With Eugene Levy, η οποία θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου. «Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ποτέ. Η ζωή μάς δοκιμάζει και το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε είναι αυτό που μας καθορίζει», είπε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Λέβι, 78 ετών, δέχτηκε μια ιδιαίτερη πρόσκληση από τον πρίγκιπα να επισκεφθεί το Ουίνδσορ Κάστρο. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, ο ηθοποιός διαβάζει την επιστολή του Γουίλιαμ: «Άκουσα ότι τα ταξίδια σας σάς έφεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτήθηκα αν θα θέλατε να δείτε το Ουίνδσορ Κάστρο. Αν είστε ελεύθερος στις 10 αύριο, γιατί να μην περάσετε για μια ιδιωτική ξενάγηση; Θα ήταν υπέροχο να σας δω!».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λέβι ρώτησε τον πρίγκιπα τι κάνει όταν βρίσκεται στο σπίτι. Ο Γουίλιαμ, με χαμόγελο, απάντησε: «Κοιμάμαι. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».
Ο Ουίλιαμ μίλησε στην εκπομπή του του Apple TV+ The Reluctant Traveler With Eugene Levy, η οποία θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου. «Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ποτέ. Η ζωή μάς δοκιμάζει και το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε είναι αυτό που μας καθορίζει», είπε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Λέβι, 78 ετών, δέχτηκε μια ιδιαίτερη πρόσκληση από τον πρίγκιπα να επισκεφθεί το Ουίνδσορ Κάστρο. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, ο ηθοποιός διαβάζει την επιστολή του Γουίλιαμ: «Άκουσα ότι τα ταξίδια σας σάς έφεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτήθηκα αν θα θέλατε να δείτε το Ουίνδσορ Κάστρο. Αν είστε ελεύθερος στις 10 αύριο, γιατί να μην περάσετε για μια ιδιωτική ξενάγηση; Θα ήταν υπέροχο να σας δω!».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λέβι ρώτησε τον πρίγκιπα τι κάνει όταν βρίσκεται στο σπίτι. Ο Γουίλιαμ, με χαμόγελο, απάντησε: «Κοιμάμαι. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα