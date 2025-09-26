Αναφορές για δύο ύποπτα drones κοντά σε ναυτική βάση στη νότια Σουηδία

Στο μεταξύ, άλλο ένα αεροδρόμιο της

χρειάσθηκε να κλείσει την περασμένη νύχτα έπειτα από ένα δεύτερο, μέσα σε δύο νύχτες, συναγερμό για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την Κοπεγχάγη να λέει πως δέχεται από την αρχή της εβδομάδας μια άγνωστης προέλευσης «υβριδική επίθεση».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ, στη βόρεια Δανία χρειάσθηκε να κλείσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ εξαιτίας συναγερμού για

, πριν ανοίξει και πάλι γύρω στις 00:35 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η δανική αστυνομία.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου υποχρέωσε μια πτήση προερχόμενη από το Άμστερνταμ να ανακρούσει πρύμναν και επέφερε την ακύρωση μιας πτήσης της

που θα αναχωρούσε από την Κοπεγχάγη, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων και τους ιστότοπους αεροπορικών εταιρειών.

Τις αναφορές για την εμφάνιση ύποπτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόλις έξι μίλια από τη ναυτική βάση τηςστη νότια, εξετάζει η τοπική αστυνομία.Σύμφωνα με τις αρχές, δύο μεγάλα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από το αρχιπέλαγος της περιοχής, ενώ ένα από αυτά παρατηρήθηκε σε πραγματικό χρόνο από περιπολικό που κλήθηκε στην περιοχή κοντά στη γέφυρα Möcklösundsbron.«Πρόκειται για μεγαλύτερο τύπο, παρόμοιο με εκείνο που πετούσε πάνω από τη Δανία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνών της αστυνομίας τηςστο δίκτυο SVT. Όπως τόνισε, «δεν είναι σαφές τι ακριβώς είναι, αλλά έχει κατατεθεί αναφορά για παραβίαση του Νόμου περί Αεροπορίας».Η αστυνομία εξετάζει αν το περιστατικό συνδέεται με τα προηγούμενα συμβάντα στη Δανία, τα οποία τη Δευτέρα οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της χώρας.