«Μελόνι όπως Κερκ», το απειλητικό σύνθημα εναντίον της στο Τορίνο - Περήφανη που με συγκρίνουν μαζί του, λέει η ίδια
Ο Κερκ είχε κάνει τη ζωή του αγώνα για την ελευθερία της σκέψης, γράφει η Ιταλίδα πρωθυπουργός για όσα γράφτηκαν εναντίον της
Άγνωστοι έγραψαν σε τοίχο στο Τορίνο απειλητικό σύνθημα κατά της Τζόρτζια Μελόνι υπονοώντας ότι θα έχει την τύχη του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ που δολοφονήθηκε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.
Σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός δηλώνει περήφανη που τη συγκρίνουν με τον Αμερικανό ακροδεξιό ακτιβιστή και λέει ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».
Η Τζόρτζια Μελόνι γράφει στην ανάρτησή της:
«"Μελόνι όπως ο Κερκ". Το έγραψαν ως απειλή. Αλλά όσοι ζουν με το μίσος και τον εκφοβισμό, ποτέ δεν θα μοιάσουν στον Τσάρλι Κερκ, γιατί δεν γνωρίζουν την αξία του διαλόγου, της αντιπαράθεσης και της δημοκρατίας. Το να με συγκρίνουν μαζί του είναι λόγος υπερηφάνειας: ο Κερκ έχει κάνει τη ζωή του έναν αγώνα για την ελευθερία της σκέψης. Όσοι γράφουν απειλές στους τοίχους θα παραμένουν πάντοτε φυλακισμένοι της βίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».
“Meloni come Kirk”.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 25, 2025
L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia.
Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una… pic.twitter.com/Hqk2T95kVH
