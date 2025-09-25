«Μελόνι όπως Κερκ», το απειλητικό σύνθημα εναντίον της στο Τορίνο - Περήφανη που με συγκρίνουν μαζί του, λέει η ίδια
Τζόρτζια Μελόνι Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ είχε κάνει τη ζωή του αγώνα για την ελευθερία της σκέψης, γράφει η Ιταλίδα πρωθυπουργός για όσα γράφτηκαν εναντίον της

Άγνωστοι έγραψαν σε τοίχο στο Τορίνο απειλητικό σύνθημα κατά της Τζόρτζια Μελόνι υπονοώντας ότι θα έχει την τύχη του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ που δολοφονήθηκε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός δηλώνει περήφανη που τη συγκρίνουν με τον Αμερικανό ακροδεξιό ακτιβιστή και λέει ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».



Η Τζόρτζια Μελόνι γράφει στην ανάρτησή της:

«"Μελόνι όπως ο Κερκ". Το έγραψαν ως απειλή. Αλλά όσοι ζουν με το μίσος και τον εκφοβισμό, ποτέ δεν θα μοιάσουν στον Τσάρλι Κερκ, γιατί δεν γνωρίζουν την αξία του διαλόγου, της αντιπαράθεσης και της δημοκρατίας. Το να με συγκρίνουν μαζί του είναι λόγος υπερηφάνειας: ο Κερκ έχει κάνει τη ζωή του έναν αγώνα για την ελευθερία της σκέψης. Όσοι γράφουν απειλές στους τοίχους θα παραμένουν πάντοτε φυλακισμένοι της βίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».

