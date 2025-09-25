Πολωνία: Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για κατάρριψη ρωσικών drones και σε τρίτες χώρες
Ο αρχικός νόμος έδινε τη δυνατότητα στον Πολωνό πρόεδρο να εγκρίνει αποστολές κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης - Το 2022, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κυβέρνηση του PiS τον τροποποίησε, ώστε να απαιτείται έγκριση από ΝΑΤΟ και ΕΕ
Η Πολωνία ετοιμάζεται να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τις στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, ώστε να επιτρέψει στις δυνάμεις της να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πάνω από την Ουκρανία χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ.
Το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από το υπουργείο Άμυνας τον Ιούνιο, αναμένεται να προχωρήσει με διαδικασίες-εξπρές, σύμφωνα με τη Gazeta Wyborcza.
Ο αρχικός νόμος έδινε τη δυνατότητα στον πρόεδρο να εγκρίνει αποστολές κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, σε περιπτώσεις όπως ένοπλες συγκρούσεις, ειρηνευτικές επιχειρήσεις, αντιτρομοκρατικές δράσεις ή απομακρύνσεις πολιτών. Όμως το 2022 - μία ημέρα πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - η κυβέρνηση του PiS τον τροποποίησε, ώστε να απαιτείται έγκριση από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τη χώρα στην οποία θα επιχειρούσαν οι πολωνικές δυνάμεις. Η επιτροπή που ερεύνησε τη ρωσική επιρροή στη χώρα επέκρινε τότε την αλλαγή, τονίζοντας ότι στέρησε από τη Βαρσοβία το δικαίωμα να ενεργεί αυτόνομα κατά drones που περνούν από την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία.
Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός σχεδιάζει να καταργήσει αυτούς τους περιορισμούς, υιοθετώντας την αρχή «πρώτα πυροβολούμε, μετά ρωτάμε», ώστε να δοθεί στον στρατό μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απειλών. Σύμφωνα με τη Gazeta Wyborcza, η τροποποίηση που κατέθεσε το υπουργείο Άμυνας τον Ιούνιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα.
Η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στις αρχές Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ προχώρησε σε κατάρριψη ρωσικών στόχων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
