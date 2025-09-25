Πολωνία: Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για κατάρριψη ρωσικών drones και σε τρίτες χώρες

Ο αρχικός νόμος έδινε τη δυνατότητα στον Πολωνό πρόεδρο να εγκρίνει αποστολές κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης - Το 2022, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κυβέρνηση του PiS τον τροποποίησε, ώστε να απαιτείται έγκριση από ΝΑΤΟ και ΕΕ