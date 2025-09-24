ΝΑΤΟ: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας αν διαπιστωθεί απειλή, λέει ο διοικητής των Δυνάμεων της Ευρώπης

Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε drones - Με τα αεροσκάφη η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, αλλά αν απειληθούμε, θα προχωρήσουμε, είπε ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη