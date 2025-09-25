Reuters: Κινέζοι ειδικοί βοήθησαν τη Ρωσία να δοκιμάσει και να κατασκευάσει πολεμικά drones - Πώς παρέκαμψαν τις κυρώσεις μέσω εταιρειών

Παραδόσεις κινεζικών drone

Ακόμα μία κινεζική εταιρεία προμήθευσε τη Ρωσία με drones

Μια επιστολή της TSK Vektor προς την Kupol που εξέτασε το Reuters έδειξε ότι τοη εταιρεία προμηθειών χρέωσε τον κατασκευαστή όπλων για περισσότερες από έξι drones που παρήγαγε η AEE. Οι ευρωπαϊκές πηγές ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες της επιστολής, καθώς και τα άλλα έγγραφα που έδειξαν στο Reuters, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών τους.Ένα εταιρικό έγγραφο της AEE που περιγράφει λεπτομερώς τις αποστολές προς την TSK Vektor, το οποίο είδε το Reuters, επιβεβαίωσε την παράδοση των. Επίσης, αναφερόταν σε περισσότερα από έξι άλλα drone - τα A60, A100 και A200 - που επρόκειτο να παραδοθούν.Οι εκθέσεις της Kupol που είδε το Reuters περιγράφουν τις δοκιμές πτήσης των drone A60, A100 και A200 στο στρατιωτικό πεδίο δοκιμών Chebarkul στην περιοχή Chelyabinsk της Ρωσίας το τελευταίο τρίμηνο του 2024.Μια ομάδα Κινέζων εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Kupol στην πόλη Ιζέβσκ για να συναρμολογήσει τα drones και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Kupol στη χρήση τους, σύμφωνα με έγγραφο της Kupol. Στη συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν το Chebarkul, πρόσθεσε. Οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων που είδε το Reuters έδειξαν ότι οι Κινέζοι εμπειρογνώμονες επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Τσελιάμπινσκ την επόμενη μέρα μετά τις δοκιμές.Η επιστολή και οι αναφορές πτήσεων περιέγραφαν τους Κινέζους εμπειρογνώμονες ως υπαλλήλους της TSK Vektor, της ρωσικής εταιρείας προμηθειών. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εκτίμησαν ότι τα άτομα αυτά ήταν προσωπικό της AEE.Αναφέρθηκαν στην απάντηση της AEE στα σχόλια από τιςτων, που εξετάστηκαν από το Reuters, η οποία ανέφερε ότι βασιζόταν σε πληροφορίες από τεχνικούς της AEE.Στη συνέχεια, η AEE χρέωσε στην TSK Vektor περισσότερα από 5 εκατομμύρια γιουάν (700.000 δολάρια) για αρκετά A200 εξοπλισμένα με αντι-παρεμβολικό εξοπλισμό, καθώς και άλλα προϊόντα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με ένα τιμολόγιο και ένα λογαριασμό που εξέτασε το Reuters.Σε μια άλλη σύνδεση της Kupol με έναν κινέζο κατασκευαστή drones, μια έκθεση δοκιμών πτήσης που εγκρίθηκε από τον ρωσικό κατασκευαστή όπλων και την TSK Vektor αξιολόγησε την απόδοση ενός drone HW52V - κατασκευασμένου από την κινέζικη εταιρεία Hunan Haotianyi - το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.Το HW52V είναι ένα drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατιωτικά για πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση, καθώς και ως drone κρούσης, σύμφωνα με τους ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας.Από αεροπορικά εισιτήρια που είδε το Reuters προκύπτει ότι ο Liu Mingxing, διευθύνων σύμβουλος της Hunan Haotyanyi, και ο Artem Vysotksy, επικεφαλής του τμήματος drone της TSK Vektor, πέταξαν από το αεροδρόμιο του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία σε διπλανές θέσεις τον Ιούνιο, μετά την τελευταία ημέρα μιας εκδήλωσης όπου παρουσιάστηκαν τα drone της εταιρείας.Η Hunan Haotyanyi και η TSK Vektor δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τα στελέχη.Ένα ξεχωριστό έγγραφο της Kupol από τοτου περασμένου έτους περιγράφει μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της από Κινέζους πολίτες, μεταξύ των οποίων μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό, που περιγράφονται ως υπάλληλοι της TSK Vektor.Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι εκτίμησαν ότι οι Κινέζοι πολίτες ήταν υπάλληλοι της Hunan Haotianyi, επειδή αρκετοί από τους εμπειρογνώμονες που επισκέφθηκαν την Kupol εκείνη την ευκαιρία - και σε άλλα ταξίδια το 2024 και το 2025 - είχαν συνοδεύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hunan Haotianyi κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ήταν υπάλληλοι της Hunan Haotianyi.Σύμφωνα με το έγγραφο, ο σκοπός της επίσκεψης των εμπειρογνωμόνων το τρίτο τρίμηνο ήταν η προσαρμογή ενόςελέγχου πτήσης και ενός νέου κινητήρα για το Garpiya.Αρκετές άλλες επιστολές μεταξύ της Vektor και της Kupol περιγράφουν περισσότερες από έξι επισκέψεις διάρκειας μιας εβδομάδας από Κινέζους και Ρώσους εμπειρογνώμονες το 2024 και το 2025. Σύμφωνα με τις επιστολές, οι ομάδες θα πραγματοποιούσαν εργασίες σε έναν υπολογιστή ελέγχου πτήσης.Μια τελευταία επιστολή, η οποία περιγράφει μια επίσκεψη Κινέζων εμπειρογνωμόνων από την ίδια ομάδα το τρίτο τρίμηνο του 2025, αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσουν επίσης εργασίες σε ένα νέο drone, το οποίο αναφέρεται ως GA-21. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το GA-21 είναι μια έκδοση του ιρανικού Shahed-107, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση ή ως drone επίθεσης.