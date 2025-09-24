Δυσφορία στην Τουρκία από τις δηλώσεις Ρούμπιο για τον Ερντογάν πριν την αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο

είχε δεσμευτεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν το κατάφερε. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και στο ζήτημα της Γάζας, αφήνοντας αιχμές για τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς.

Κλείσιμο

«Πάγο» στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σπεύδοντας να απαντήσει στις επικρίσεις του «σουλτάνου» για τον Ντόναλντ Τραμπ.Ο Ερντογάν υποστήριξε από τη Νέα Υόρκη ότι ο Τραμπ -τον οποίο συναντά αύριο στον Λευκό Οίκο-Η αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ήταν άμεση και σφοδρή. Μιλώντας στο Fox News, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση της Γάζας. Μάλιστα, ανέφερε ότι «όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», επιχειρώντας να αναδείξει την ηγετική του θέση ως παγκόσμιου διαμεσολαβητή.«Στην περίπτωση Ρωσίας και Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να την τερματίσει είναι ο πρόεδρος Τραμπ, γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτήν από οποιονδήποτε άλλον» είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Και συνέχισε: «Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας παρεμπιπτόντως, μας παρακαλούν να συμμετάσχουμε. Θέλουν να συμμετάσχουμε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και λένε ό,τι θέλουν να πουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο».Η τοποθέτηση αυτή του Ρούμπιο προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «προσβλητικές» και επιθετικές προς τον Τούρκο πρόεδρο. Αντιθέτως, τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης αναπαρήγαγαν τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ενισχύοντας τις κριτικές κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και υπογραμμίζοντας την ανικανότητα της Τουρκίας να διαχειριστεί τις κρίσεις μόνη της.Η απάντηση του Ρούμπιο ερμηνεύθηκε από αναλυτές στην Άγκυρα ως έμμεση αμφισβήτηση της τουρκικής πολιτικής, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να υπονοεί ότι η Τουρκία, παρά τις επιμέρους δηλώσεις της, εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στήριξη για την επίλυση διεθνών προκλήσεων.