Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Με αφίσες «καταζητείται» για τον Ερντογάν η Ουάσινγκτον, βανάκι για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με αφίσες «καταζητείται» για τον Ερντογάν η Ουάσινγκτον, βανάκι για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Την ίδια ώρα ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στον Λευκό Οίκο
Αφίσες με τη λέξη «καταζητείται» και το πρόσωπο του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έβαλαν άγνωστοι σε αρκετές κολώνες γύρω από τον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.
Στις αφίσες οι άγνωστοι αναφέρονται στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε βάρος διαδηλωτών κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον Μάιο του 2017.
«Καταζητείται για αρκετά αδικήματα συνωμοσίας, επίθεσης και ξυλοδαρμού κατά ειρηνικών Αμερικανών διαδηλωτών στις 16 Μαΐου 2017 στην Ουάσινγκτον» αναφέρεται σε κάποιες από τις αφίσες.
Τότε, έξω από την κατοικία του Τούρκου πρέσβη στην πλατεία Σέρινταν, άνδρες της συνοδείας του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε μόλις συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, εμφανίζονταν να χτυπούν λυσσαλέα και αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες διαδηλωτές
Παράλληλα στη Νέα Υόρκη έκανε την εμφάνισή του ένα κόκκινου χρώματος φορτηγάκι στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «ελευθερώστε τον Ιμάμογλου», τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που κρατείται σε τουρκική φυλακή.
Την ίδια ώρα, δε, συνεργεία εργάζονταν εντατικά στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες ενισχύοντας την περίφραξη καθώς μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη, στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Στις αφίσες οι άγνωστοι αναφέρονται στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε βάρος διαδηλωτών κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον Μάιο του 2017.
«Καταζητείται για αρκετά αδικήματα συνωμοσίας, επίθεσης και ξυλοδαρμού κατά ειρηνικών Αμερικανών διαδηλωτών στις 16 Μαΐου 2017 στην Ουάσινγκτον» αναφέρεται σε κάποιες από τις αφίσες.
Spotted near the White House.— ANCA (@ANCA_DC) September 22, 2025
Turkish dictator Recep Erdogan shouldn’t be welcomed at the White House.
He should be arrested at the airport on September 25th.#ArrestErdogan pic.twitter.com/hVQBDclwHA
Τότε, έξω από την κατοικία του Τούρκου πρέσβη στην πλατεία Σέρινταν, άνδρες της συνοδείας του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε μόλις συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, εμφανίζονταν να χτυπούν λυσσαλέα και αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες διαδηλωτές
Παράλληλα στη Νέα Υόρκη έκανε την εμφάνισή του ένα κόκκινου χρώματος φορτηγάκι στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «ελευθερώστε τον Ιμάμογλου», τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που κρατείται σε τουρκική φυλακή.
Erdoğan'ın ABD ziyareti sürerken New York sokaklarında 'Free İmamoğlu' yazan kamyon olması dikkat çekti. pic.twitter.com/BvZt1VfG8I— izlemci (@izlemcitv1) September 24, 2025
Την ίδια ώρα, δε, συνεργεία εργάζονταν εντατικά στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες ενισχύοντας την περίφραξη καθώς μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη, στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Work crews are busy at the White House tonight building an anti-scale riot fence for the arrival of Turkish President Erdoğan on Thursday and Israel Prime Minister Netanyahu next Monday. pic.twitter.com/tbGdIRT1Cl— Andrew Leyden (@PenguinSix) September 24, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα