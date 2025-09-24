Με αφίσες «καταζητείται» για τον Ερντογάν η Ουάσινγκτον, βανάκι για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ουάσινγκτον Εκρέμ Ιμάμογλου Νέα Υόρκη Λευκός Οίκος

Με αφίσες «καταζητείται» για τον Ερντογάν η Ουάσινγκτον, βανάκι για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την ίδια ώρα ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στον Λευκό Οίκο

Με αφίσες «καταζητείται» για τον Ερντογάν η Ουάσινγκτον, βανάκι για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μάριος Καλογερόπουλος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αφίσες με τη λέξη «καταζητείται» και το πρόσωπο του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έβαλαν άγνωστοι σε αρκετές κολώνες γύρω από τον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Στις αφίσες οι άγνωστοι αναφέρονται στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε βάρος διαδηλωτών κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον Μάιο του 2017.

«Καταζητείται για αρκετά αδικήματα συνωμοσίας, επίθεσης και ξυλοδαρμού κατά ειρηνικών Αμερικανών διαδηλωτών στις 16 Μαΐου 2017 στην Ουάσινγκτον» αναφέρεται σε κάποιες από τις αφίσες.



Τότε, έξω από την κατοικία του Τούρκου πρέσβη στην πλατεία Σέρινταν, άνδρες της συνοδείας του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είχε μόλις συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, εμφανίζονταν να χτυπούν λυσσαλέα και αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες διαδηλωτές

Protests turn violent outside Turkish embassy in Washington


Κλείσιμο
Παράλληλα στη Νέα Υόρκη έκανε την εμφάνισή του ένα κόκκινου χρώματος φορτηγάκι στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «ελευθερώστε τον Ιμάμογλου», τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που κρατείται σε τουρκική φυλακή.



Την ίδια ώρα, δε, συνεργεία εργάζονταν εντατικά στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες ενισχύοντας την περίφραξη καθώς μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη, στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.


Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Μάριος Καλογερόπουλος
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης