Άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ «χεράκι-χεράκι» με τον Τζέφρι Έπσταϊν σε πάρκο στην Ουάσινγκτον

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενότερου φίλου" του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφεται σε μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης

Ένα νέο άγαλμα, αγνώστου δημιουργού, τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο National Mall, στην Ουάσινγκτον, στο οποίο απεικονίζονται να είναι πιασμένοι από τα χέρια ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενότερου φίλου" του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφεται σε μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης.



Σύμφωνα με την άδεια της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, τα δύο αγάλματα θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι τις 8 το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) της Κυριακής.

Σκοπός του γλυπτού είναι να αναδείξει τη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο Έπσταϊν, «ένα επίμονο αγκάθι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει προκαλέσει ρήξεις στην εκλογική του βάση», όπως γράφει ο Guardian.

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος σχολίασε: «Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως θεωρούν κατάλληλο – αλλά δεν είναι είδηση ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του επειδή ήταν ανώμαλος»

