Μόσχα και Τεχεράνη υπογράφουν συμφωνίες για κατασκευή νέων πυρηνικών μονάδων στο Ιράν
Μόσχα και Τεχεράνη υπογράφουν συμφωνίες για κατασκευή νέων πυρηνικών μονάδων στο Ιράν

Η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς

Ρωσία και Ιράν θα υπογράψουν αυτή την εβδομάδα συμφωνίες για την κατασκευή νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA

Ο Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα, όπου έφτασε για συνομιλίες.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώνεται με μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

