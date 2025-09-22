Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συγκρότημα heavy metal «αποκεφάλισε» τον Μασκ και «σκότωσε» τον Τραμπ σε συναυλία - Δείτε βίντεο
Αντιδράσεις για το συγκρότημα Gwar και την εμφάνισή του στο Riot Festival στο Σικάγο
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του συγκροτήματος heavy metal Gwar σε φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, με τα μέλη του να «αποκεφαλίζουν» ομοίωμα του Έλον Μασκ και να «σκοτώνουν» αντίστοιχη κούκλα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Στο βίντεο φαίνεται μια φουσκωτή κούκλα Έλον Μασκ που φοράει γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρο μπλουζάκι «D.O.G.E.», μαύρο τζιν και μπουφάν, να αποκεφαλίζεται από ένα μέλος της μπάντας που κρατούσε «σπαθί» στο ροκ φεστιβάλ που διεξήχθη στο Σικάγο του Σικάγου.
«Αυτό δεν είναι προκλητικό, είναι απερίσκεπτο και "κανονικοποιεί" τη βία εναντίον ενός πραγματικού προσώπου. Αυτό δεν είναι σωστό. Το Riot Fest και οι GWAR ξεπέρασαν τα όρια», έγραψε χρήστης του X
Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται μια επίσης φουσκωτή κούκλα του προέδρου των ΗΠΑ, Νόναλντ Τραμπ, να «ξεκοιλιάζεται» και να αιμορραγεί στη σκηνή.
Οι Gwar — που ιδρύθηκαν το 1984 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια — είναι γνωστοί για τα βίαια σόου στις συναυλίες τους
Το Riot Fest, που δημιουργήθηκε το 2005, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα μουσικά φεστιβάλ στις ΗΠΑ.
Saw a friend’s video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. That’s not edgy, it’s grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9— karen (@hottakekaren) September 20, 2025
