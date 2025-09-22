Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία - Δείτε βίντεο
Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία - Δείτε βίντεο

Αγνοούνται δύο άνθρωποι των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο - Προβλήματα σε πτήσεις και  δρομολόγια τρένων

Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία - Δείτε βίντεο
Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν χθες Κυριακή την Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πυροσβέστες εντόπισαν ένα πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητούσαν δύο αγνοούμενους των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο. Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για έναν εκ των δύο αγνοουμένων που αναζητούσαν οι διασώστες.



Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε πως πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για τη διάσωση 27 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.



Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων σε σιδηροδρομικές γραμμές.


