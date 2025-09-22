Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία - Δείτε βίντεο
Αγνοούνται δύο άνθρωποι των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο - Προβλήματα σε πτήσεις και δρομολόγια τρένων
Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν χθες Κυριακή την Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Πυροσβέστες εντόπισαν ένα πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητούσαν δύο αγνοούμενους των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο. Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για έναν εκ των δύο αγνοουμένων που αναζητούσαν οι διασώστες.
Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε πως πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για τη διάσωση 27 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.
Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.
Προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων σε σιδηροδρομικές γραμμές.
Último día del verano con 11 comunidades en alerta por lluvias y fuertes tormentas— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 21, 2025
📺 Noticias Cuatro Fin de Semana con Marta Reyero y Roberto Arce pic.twitter.com/DNIIsBtnwW
Fuerte temporal en el noroeste del país: alerta naranja por tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 21, 2025
📺 Noticias Cuatro Fin de Semana con Marta Reyero y Roberto Arce > https://t.co/yKIXoSsA9F pic.twitter.com/B0Xs1HQ24K
21.09.2025#Spain— Climate Review (@ClimateRe50366) September 21, 2025
Rain also fell in Barcelona. Storms and hail reached Valencia. Heavy hail, about 3 cm in size, fell in the Pego region. pic.twitter.com/xbtgEAkomj
