Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αρκετές περιοχές στον νότιο Λίβανο

Ο Λίβανος καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει «μέγιστη πίεση» στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις του - Για επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ μιλούν οι Ισραηλινοί