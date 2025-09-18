Έπαινοι του βασιλιά Καρόλου στον «ειρηνοποιό» Τραμπ - Τι εντυπωσίασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Έπαινοι του βασιλιά Καρόλου στον «ειρηνοποιό» Τραμπ - Τι εντυπωσίασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Ο Βρετανός μονάρχης έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του Αμερικανού προέδρου «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο»
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Βρετανός μονάρχης προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης (17/9).
Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».
Ο Βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Με μεγάλη μου χαρά, εγώ και η σύζυγός μου σας καλωσορίζουμε στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε αυτή τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο».
«Αυτή η μοναδική και σημαντική περίσταση αντικατοπτρίζει τον διαρκή δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».
Η «ειδική» σχέση, είπε, «μας έχει κάνει ασφαλέστερους και ισχυρότερους ανά τις γενιές», επισημαίνοντας τις θυσίες κατά τη διάρκεια διαφόρων πολέμων και τη μακροχρόνια διμερή εμπορική σχέση.
Ο Βασιλιάς αναφέρθηκε και στην επικείμενη 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, λέγοντας ότι είναι «αξιοσημείωτο να σκεφτεί κανείς πόσο μακριά έχουμε φτάσει».
Σήμερα, συνεχίζει, «γιορτάζουμε μια σχέση» που ούτε ο ηγέτης της επανάστασης Τζορτζ Ουάσινγκτον ούτε ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ «θα μπορούσαν να φανταστούν».
Ο Βασιλιάς αναφέρθηκε και στη σχέση άμυνας και ασφάλειας και στο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ «πολέμησαν μαζί για να νικήσουν τις δυνάμεις της τυραννίας» σε δύο παγκόσμιους πολέμους.
Ο μονάρχης της Αγγλίας επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης σε όλο τον κόσμο.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βασιλιάς δήλωσε ότι η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ έχει «δοκιμαστεί ξανά και ξανά» και «σήκωσε το βάρος του κοινού μας σκοπού και αύξησε τη φιλοδοξία μας για έναν καλύτερο κόσμο».
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι προνόμιο να είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τιμάται με μια δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αστειευόμενος ότι ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο προηγούμενο.
Τραμπ: Μια από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μουΚατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους – η προηγούμενη ήταν το 2019.
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι προνόμιο να είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τιμάται με μια δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αστειευόμενος ότι ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο προηγούμενο.
Απευθυνόμενος στον Βασιλιά, ο Τραμπ είπε: «Αυτή είναι πραγματικά μια από τις υψηλότερες τιμές της ζωής μου, τρέφω τόσο σεβασμό για εσάς και τόσο σεβασμό για τη χώρα σας εδώ και πολλές δεκαετίες».
Παράλληλα επαίνεσε την αφοσίωση του μονάρχη στη «διατήρηση του ένδοξου και μοναδικού χαρακτήρα αυτού του βασιλείου».
«Απλώς στάθηκα στην ουρά και έσφιξα τα χέρια περίπου 150 φορές, και ο Βασιλιάς γνώριζε κάθε άτομο και κάθε παρέα», σημείωσε, προκαλώντας γέλια σε όλη την αίθουσα.
«Μερικοί από αυτούς είχαν άσχημα ονόματα όπως 'XYZ-Q3' και τους ήξερε όλους, ή τουλάχιστον νομίζω ότι τους ήξερε, επειδή κανείς δεν παραπονιόταν. Εντυπωσιάστηκα πολύ με αυτό.»
Σχετικά με τη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, ο Τραμπ λέει «είμαστε σαν δύο νότες σε μία συγχορδία ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας».
«Κάθε ένα όμορφο από μόνο του, αλλά στην πραγματικότητα προορισμένο να παιχτεί μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άθραυστος.»
Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν «μια πολύ άρρωστη χώρα» πριν από ένα χρόνο υπό τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον Βασιλιά, τον οποίο αποκάλεσε «πολύ, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο» και την Καμίλα, μια «πολύ, πολύ ξεχωριστή βασίλισσα».
Ειδήσεις σήμερα:
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
