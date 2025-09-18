Έπαινοι του βασιλιά Καρόλου στον «ειρηνοποιό» Τραμπ - Τι εντυπωσίασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Απευθυνόμενος στον Βασιλιά, ο Τραμπ είπε: «Αυτή είναι πραγματικά μια από τις υψηλότερες τιμές της ζωής μου, τρέφω τόσο σεβασμό για εσάς και τόσο σεβασμό για τη χώρα σας εδώ και πολλές δεκαετίες».Παράλληλα επαίνεσε την αφοσίωση του μονάρχη στη «διατήρηση του ένδοξου και μοναδικού χαρακτήρα αυτού του βασιλείου».«Απλώς στάθηκα στην ουρά και έσφιξα τα χέρια περίπου 150 φορές, και ο Βασιλιάς γνώριζε κάθε άτομο και κάθε παρέα», σημείωσε, προκαλώντας γέλια σε όλη την αίθουσα.«Μερικοί από αυτούς είχαν άσχημα ονόματα όπως 'XYZ-Q3' και τους ήξερε όλους, ή τουλάχιστον νομίζω ότι τους ήξερε, επειδή κανείς δεν παραπονιόταν. Εντυπωσιάστηκα πολύ με αυτό.»Σχετικά με τη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, ο Τραμπ λέει «είμαστε σαν δύο νότες σε μία συγχορδία ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας».«Κάθε ένα όμορφο από μόνο του, αλλά στην πραγματικότητα προορισμένο να παιχτεί μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άθραυστος.»Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν «μια πολύ άρρωστη χώρα» πριν από ένα χρόνο υπό τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον Βασιλιά, τον οποίο αποκάλεσε «πολύ, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο» και την Καμίλα, μια «πολύ, πολύ ξεχωριστή βασίλισσα».