Σήμερα η συνάντηση Τραμπ - Στάρμερ: Οι επιδιώξεις των δύο ηγετών και οι προσδοκίες που θα διαψευστούν
Όποιος πιστεύει πως στο προσκήνιο θα βρίσκονται η Γάζα και η Ουκρανία μάλλον δεν έχει «διαβάσει» αρκετά ούτε τον Τραμπ ούτε και τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας
Μετά το κομμάτι του τελετουργικού και τη «soft» διπλωματία του Παλατιού, το οποίο δεδομένα αποτελεί μία από τις πιο «λαμπρές» προσωπικές κατακτήσεις του Τραμπ – το έχει άλλωστε παραδεχθεί και ο ίδιος μετά την πρώτη του επίσκεψη το 2019 και τη συνάντηση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ – ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ακούσει όλα όσα έχει να του προτείνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αλλά όποιος πιστεύει πως στο προσκήνιο θα βρίσκονται η Γάζα και η Ουκρανία μάλλον δεν έχει «διαβάσει» αρκετά ούτε τον Τραμπ ούτε και τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας.
'Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine,' King Charles says at the State Banquet. https://t.co/BZQL3RNxAP— Sky News (@SkyNews) September 17, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/m3jGEi13dD
Παιχνίδι δημοφιλίας και μία win – win» πρότασηΠρόσφατες δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν μια μάλλον δυσμενή εικόνα για τους δύο ηγέτες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και διατηρεί ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, συγκεντρώνει ποσοστό αποδοχής γύρω στο 39%, με το 57% των Αμερικανών να εκφράζει αρνητική γνώμη, οδηγώντας το καθαρό ισοζύγιο στο -18, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
Ακόμη πιο αρνητικά είναι τα δεδομένα για τον Κιρ Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η τελευταία μέτρηση της YouGov τον Αύγουστο του 2025 κατέγραψε μόλις 24% θετικές απόψεις απέναντί του, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα Βρετανούς δηλώνουν αρνητικοί, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσοστό δημοφιλίας του να βυθίζεται στο -44, αναδεικνύοντας μια βαριά φθορά και έντονη αμφισβήτηση στο εσωτερικό της χώρας του.
Οι εικόνες της αμερικανικής επίσκεψης που θα κάνουν τον γύρω του κόσμου είναι ένα βήμα που μπορεί να ικανοποιήσει ή να βελτιώσει – έστω και παροδικά – τα αμιγώς αριθμητικά δεδομένα και των δύο.
🇺🇸 🇬🇧 This evening, The King and Queen welcomed President Trump and First Lady Melania Trump to a State Banquet held in their honour at Windsor Castle. pic.twitter.com/WbsbuprR05— The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025
Εάν ο Κιρ Στάρμερ καταφέρει να εξασφαλίσει δασμούς μικρότερους από το 25% στα βρετανικά μέταλλα έστω κι αν διατηρηθεί το 10% που οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν επιβάλλει στα υπόλοιπα αγγλικά προϊόντα θα έχει στα χέρια του ένα χαρτί το οποίο θα μπορέσει να «παίξει» άμεσα και στη Βρετανική Βουλή σε μία προσπάθεια να μειώσει την πίεση που δέχεται από αντιπολίτευση αλλά και μερίδα του ίδιου του κόμματος ειδικά για τον τομέα της οικονομίας.
Στον αντίποδα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό του «business» τρόπο διαπραγμάτευσης ακόμη και στα πλέον σύνθετα διπλωματικά και πολιτικά ζητήματα δεν θα θέλει να εκχωρήσει το παραμικρό χωρίς όφελος.
Αν δεν είσαι στο τραπέζι μπορεί να είσαι στο μενού...Κίεβο αλλά και Ευρώπη αναμένουν εξελίξεις και σε φλέγοντα ζητήματα εκτός των αμιγώς αμερικανοβρετανικών. Ο Κιρ Στάρμερ είναι από τους «θεμέλιους λίθους» των «Προθύμων» και είναι ξεκάθαρο τόσο μακροοικονομικά όσο και στρατιωτικά πως το «νησί» έχει βοηθήσει με όλους τους τρόπους τον Ουκρανικό αγώνα.
Η ευκαιρία για μία πιο «προσωπική» συζήτηση με τον Τραμπ ειδικά μετά το βασιλικό «μασάζ» είναι δεδομένη μόνο που αυτή η ευκαιρία δύσκολα θα περιλαμβάνει δραματική αλλαγή στάσης από τις ΗΠΑ.
Είναι πιθανό ο Τραμπ να ακούσει με μεγαλύτερη διάθεση μία βρετανική πρόταση για αποστάσεις από τη Μόσχα και ενεργοποίηση νέου μηχανισμού δασμών αλλά και αυτό δεν θα γίνει χωρίς τον παράγοντα «quid pro quo».
Παράλληλα δεν είναι καθόλου απίθανο ο Τραμπ να βάλει «φρένο» ή ακόμη και «πάγο» στον Βρετανό Πρωθυπουργό εάν η συζήτηση πάει στο «σταματήστε το Ισραήλ».
Η πρόσφατη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο από την Ιερουσαλήμ πως «οι ΗΠΑ στηρίζουν ξεκάθαρα τις κινήσεις Νετανιάχου» δύσκολα αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες ή «παράθυρο» ευκαιρίας για πιέσεις.
'Pop and pagentry, but with a purpose.'@Stone_SkyNews reflects on day one of Donald Trump's second state visit to the UK.— Sky News (@SkyNews) September 18, 2025
So, what happened and what did we learn⬇️https://t.co/K79OH3IiOm pic.twitter.com/ww36aCoGnK
Ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του ΠαλατιούΗ ενεργοποίηση της βασιλικής οικογένειας και η δεδομένη στενή συνεργασία με την Ντάουνιγκ Στριτ για να βρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή θέση για μία εκτός έδρας ευνοϊκή για τη Βρετανία διαπραγμάτευση είναι μία ξεκάθαρα σημαντική πρώτη νίκη για τον ίδιο τον Βρετανό μονάρχη.
Η επιστολή που ο Στάρμερ παρέδωσε στον Τραμπ στο οβάλ γραφείο στις 27 του περασμένου Φλεβάρη ήρθε μετά από επικοινωνία της Κυβέρνησης με τον Κάρολο Γ’ και σε καμία περίπτωση η αποστολή του Μπάκινγχαμ δεν ήταν ούτε απλή ούτε και εύκολη.
Με τα όσα είδαμε – αλλά και όσα δεν είδαμε – εχθές ο Τραμπ πήρε αυτό για το οποίο ήρθε στη Βρετανία, την εικόνα του δηλαδή δίπλα στη βασιλική οικογένεια.
Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ αυτό θα ήταν μάλλον από εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να συμβεί αλλά ο Κάρολος είναι ξεκάθαρα σε διαφορετικό πνεύμα και δεν έχει πρόβλημα και να συνεργαστεί και να συνδράμει ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται συνάντηση με τον άνθρωπο που δημόσια έχει δηλώσει σε βιβλίο του πως «θα ήθελε πολύ να διεκδικήσει» την Πριγκίπισσα Νταϊάνα.
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr