Ο όμιλος του Sky News σχεδιάζει να προχωρήσει σε 600 απολύσεις

Ο βρετανικός όμιλος ΜΜΕ Sky ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να καταργήσει 600 θέσεις εργασίας στην τεχνολογική ομάδα του, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, έπειτα από την κυκλοφορία νέων προϊόντων για την πρόσβαση στα προγράμματα.Συνολικά, θα επηρεαστούν περίπου 900 θέσεις απασχόλησης, εκ των οποίων 600 θέσεις που αναμένεται να καταργηθούν, δηλαδή το 2,5% των εργαζομένων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων.Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια της αμερικανικής Comcast, εκτιμά πως επένδυσε επαρκώς στις τηλεοπτικές πλατφόρμες της, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας.Τα προϊόντα που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια, όπως το Sky Glass (τηλεοπτικός δέκτης 4K που επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα Sky), το Sky Stream (αποκωδικοποιητής) ή η υπηρεσία οπτικών ινών, «έχουν πλέον καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια πελάτες», επισήμανε εκπρόσωπος Τύπου του Sky.Ο όμιλος θέλει πλέον να επικεντρωθεί στη διαχείριση των υπαρχουσών υπηρεσιών και την ενίσχυση των περιεχομένων του ιδίως στην ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.Από το 2023, ο Sky κατάργησε περίπου 3.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων μηχανικών που εγκαθιστούσαν παραβολικές κεραίες και εργαζομένων σε τρία τηλεφωνικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έκλεισε.