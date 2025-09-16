Ο όμιλος του Sky News σχεδιάζει να προχωρήσει σε 600 απολύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
Απολύσεις Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Sky News

Ο όμιλος του Sky News σχεδιάζει να προχωρήσει σε 600 απολύσεις

Οι θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν αφορούν τον τεχνολογικό τομέα της εταιρείας

Ο όμιλος του Sky News σχεδιάζει να προχωρήσει σε 600 απολύσεις
Ο βρετανικός όμιλος ΜΜΕ Sky ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να καταργήσει 600 θέσεις εργασίας στην τεχνολογική ομάδα του, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, έπειτα από την κυκλοφορία νέων προϊόντων για την πρόσβαση στα προγράμματα.

Συνολικά, θα επηρεαστούν περίπου 900 θέσεις απασχόλησης, εκ των οποίων 600 θέσεις που αναμένεται να καταργηθούν, δηλαδή το 2,5% των εργαζομένων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια της αμερικανικής Comcast, εκτιμά πως επένδυσε επαρκώς στις τηλεοπτικές πλατφόρμες της, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας.

Τα προϊόντα που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια, όπως το Sky Glass (τηλεοπτικός δέκτης 4K που επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα Sky), το Sky Stream (αποκωδικοποιητής) ή η υπηρεσία οπτικών ινών, «έχουν πλέον καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια πελάτες», επισήμανε εκπρόσωπος Τύπου του Sky.

Ο όμιλος θέλει πλέον να επικεντρωθεί στη διαχείριση των υπαρχουσών υπηρεσιών και την ενίσχυση των περιεχομένων του ιδίως στην ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Από το 2023, ο Sky κατάργησε περίπου 3.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων μηχανικών που εγκαθιστούσαν παραβολικές κεραίες και εργαζομένων σε τρία τηλεφωνικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έκλεισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο

Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης