Γιατί η σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece» πρωταγωνίστησε στις διαδηλώσεις σε Ινδονησία και Νεπάλ – Τι συμβολίζει
Πώς μπορεί ένα ιαπωνικό anime επιστημονικής φαντασίας να επηρεάσει τον πραγματικό κόσμο
Μαζικές διαδηλώσεις, νεκροί και τραυματίες, φωτιές σε ιστορικά κτίρια ακόμα και στη Βουλή (Νεπάλ), καταστροφές, ήταν οι συνέπειες της οργής των λαών που θεωρούσαν ότι οι κυβερνώντες τους στέρησαν την ελευθερία τους, απογοήτευσαν και δεν ήταν πλέον κατάλληλοι για τη θέση τους.
Και στις δύο χώρες ένα πράγμα ήταν κοινό: Ένα σύμβολο ζωής και ελευθερίας με πολλαπλά κρυμμένα μηνύματα, και αυτό ήταν η πειρατική σημαία με μια νεκροκεφαλή της ιαπωνικής σειράς anime και μάνγκα (κόμικ) One Piece.
Τι είναι το One PieceΤο διάσημο λογοτεχνικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Eiichiro Oda που κυκλοφορεί από το 1997 αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού, του Monkey D. Luffy, ο οποίος έχει βάλει στόχο της ζωής του να μαζέψει το καλύτερο πειρατικό πλήρωμα και να φτάσει στο τελευταίο νησί του κόσμου, το Laugh Tale. Έτσι, θα πραγματοποιήσει και το όνειρο του, να βρει τον θρυλικό θησαυρό του One Piece και να γίνει ο «Βασιλιάς των Πειρατών».
Ιδιαίτερη σημασία έχει ο κόσμος που εκτυλίσσεται αυτή η ιστορία των 1.140 και παραπάνω επεισοδίων, η οποία συνεχίζεται ακόμα. Είναι ένας κόσμος γεμάτος πειρατές, αλλά ταυτόχρονα ο συγγραφέας θίγει πολλά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που μαστίζουν τους απλούς πολίτες στην πραγματική ζωή.
Σκλαβιά, χάσμα πλουσίων φτωχών, λιμός, πόλεμος, ρατσισμός, καταπίεση από αυταρχικά καθεστώτα και κυβερνήσεις, παιχνίδια εξουσίας των ισχυρών εις βαρών των αδύναμων κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Η κυβέρνηση (world government) και τα εκτελεστικά της όργανα, οι marines (το ναυτικό και οι στρατιώτες της κυβέρνησης), προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη με βία και αθέμιτα μέσα και συντηρούν το καθεστώς της βασιλείας που στην πραγματικότητα πρόκειται για δικτατορία. Στόχος τους να βάλουν ένα τέλος στην πειρατεία και στην ελευθερία και τον αυθορμητισμό των ανθρώπων.
O Luffy και η παρέα του καθώς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, επισκέπτονται πολλά νησιά και δεν επαναπαύονται μόνο στην εκπλήρωση των κυρίως στόχων τους που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον θησαυρό του One Piece. Αντιθέτως, εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που γνωρίζουν κάνοντας τα πάντα για να αλλάξουν τις συνθήκες διαβίωσης τους, ενώ δε διστάζουν να παλέψουν ρισκάροντας τη ζωή τους για εκείνους ακόμα και να ρίξουν ολόκληρα καθεστώτα.
Τι συμβολίζει η πειρατική σημαία του One PieceΣημαία του πειρατικού πληρώματος του Luffy δεν είναι άλλη από τη σημαία που κυμάτιζε στις επαναστατικές διαδηλώσεις σε Νεπάλ και Ινδονησία. Η νεκροκεφαλή με το περίεργο ψάθινο καπέλο αποτελεί χαρακτηριστικό τους για αυτό και λέγονται «Straw Hat Crew», ενώ έτσι αποκαλούν και τον πρωταγωνιστή «Straw Hat Luffy».
Με αυτόν τον τρόπο οι διαδηλωτές ήθελαν να δηλώσουν πως παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους διεκδικώντας την ελευθερία τους κόντρα στις πιεστικές κυβερνήσεις που δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους για ένα καλύτερο αύριο και μετέτρεψαν τη ζωή τους σε έναν εφιάλτη.
Η σημαία αυτή βρέθηκε κρεμασμένη σε κυβερνητικά κτίρια, σε πόστερ, πανό και έγινε το απόλυτο σύμβολο επανάστασης των ασιατικών χωρών. Μάλιστα, στο Νεπάλ έβαλαν τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολιτικών σε αφίσες επικηρυγμένων καταζητούμενων με τεράστιες αμοιβές σε περίπτωση που τους εντοπίσουν ή ακόμα και τους σκοτώσουν, όπως ακριβώς γίνεται και στον κόσμο του One Piece, μόνο που εκεί επικηρυγμένοι είναι οι πειρατές.
Το εντυπωσιακό είναι πως μια ιαπωνική σειρά μπορεί να επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή και να αποτελέσει έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους.
